Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos

El turismo argentino toma nuevo impulso con la edición 2025 del Travel Sale, una oportunidad para acceder a viajes, alojamientos y paquetes turísticos a precios más accesibles. A lo largo de siete días, más de 140 agencias de viajes y plataformas online lanzan promociones, planes de pago y ofertas especiales.
Se trata de una iniciativa organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que busca reactivar el turismo en el país y estimular el consumo de servicios vinculados a los viajes.
Viajeros argentinos: más interés en vuelos internacionales
Según datos de Almundo, en este Travel Sale 2025 los argentinos muestran una clara inclinación hacia el exterior:
Los vuelos concentran el 80% de las búsquedas, con foco en pasajes internacionales.
En segundo lugar, aparecen los paquetes turísticos, también con gran demanda hacia destinos fuera del país.
Destinos internacionales más buscados:
Río de Janeiro
Madrid
Miami
Santiago de Chile
Roma
26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque
Mendoza se ubica en el top 5 de provincias más buscadas en este Travel Sale 2025.
Foto: Yemel Fil
En las búsquedas nacionales, Mendoza se ubica en el top 5 de las provincias más buscadas
A pesar de una marcada preferencia por viajes al exterior —respaldada por datos del INDEC, que muestran una caída del 14,8% en turismo receptivo y un aumento del 45,8% en emisivo—, algunos destinos dentro de Argentina siguen despertando gran atención.
Destinos nacionales más buscados:
Bariloche
Puerto Iguazú
Provincia de Mendoza
Salta
Ushuaia
Cuándo buscan viajar los argentinos en el Travel Sale 2025
Las búsquedas de vuelos en el Travel Sale 2025, tanto para destinos nacionales como internacionales, se realizan con una anticipación promedio de cuatro meses. Esto concentra la demanda en el mes de enero, proyectando principalmente las vacaciones de verano 2026.
En el caso de alojamientos, la tendencia es distinta: los usuarios buscan hoteles para noviembre y diciembre, apuntando a los fines de semana largos de fin de año.
Otra señal destacada del informe de la compañía es el crecimiento en la demanda de paquetes completos, que incluyan vuelo y alojamiento en una sola compra.
Principales destinos internacionales para este tipo de paquetes:
Brasil
Caribe
Principales destinos nacionales más buscados en paquetes:
Puerto Iguazú
San Carlos de Bariloche
Hasta cuándo se puede comprar en el Travel Sale 2025
Los argentinos podrán aprovechar esta campaña entre el 25 y el 31 de agosto, inclusive, y encontrar oportunidades únicas para planificar escapadas o viajes más largos.