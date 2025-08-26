Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos

El turismo argentino toma nuevo impulso con la edición 2025 del Travel Sale , una oportunidad para acceder a viajes, alojamientos y paquetes turísticos a precios más accesibles. A lo largo de siete días, más de 140 agencias de viajes y plataformas online lanzan promociones, planes de pago y ofertas especiales.

Se trata de una iniciativa organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) , que busca reactivar el turismo en el país y estimular el consumo de servicios vinculados a los viajes.

Según datos de Almundo , en este Travel Sale 2025 los argentinos muestran una clara inclinación hacia el exterior:

Destinos internacionales más buscados:

Río de Janeiro

Madrid

Miami

Santiago de Chile

Roma

Mendoza se ubica en el top 5 de provincias más buscadas en este Travel Sale 2025.

En las búsquedas nacionales, Mendoza se ubica en el top 5 de las provincias más buscadas

A pesar de una marcada preferencia por viajes al exterior —respaldada por datos del INDEC, que muestran una caída del 14,8% en turismo receptivo y un aumento del 45,8% en emisivo—, algunos destinos dentro de Argentina siguen despertando gran atención.

Destinos nacionales más buscados:

Bariloche

Puerto Iguazú

Provincia de Mendoza

Salta

Ushuaia

Cuándo buscan viajar los argentinos en el Travel Sale 2025

Las búsquedas de vuelos en el Travel Sale 2025, tanto para destinos nacionales como internacionales, se realizan con una anticipación promedio de cuatro meses. Esto concentra la demanda en el mes de enero, proyectando principalmente las vacaciones de verano 2026.

En el caso de alojamientos, la tendencia es distinta: los usuarios buscan hoteles para noviembre y diciembre, apuntando a los fines de semana largos de fin de año.

Otra señal destacada del informe de la compañía es el crecimiento en la demanda de paquetes completos, que incluyan vuelo y alojamiento en una sola compra.

Principales destinos internacionales para este tipo de paquetes:

Brasil

Caribe

Principales destinos nacionales más buscados en paquetes:

Puerto Iguazú

San Carlos de Bariloche

Hasta cuándo se puede comprar en el Travel Sale 2025

Los argentinos podrán aprovechar esta campaña entre el 25 y el 31 de agosto, inclusive, y encontrar oportunidades únicas para planificar escapadas o viajes más largos.