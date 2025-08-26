VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos

El Travel Sale 2025 llega con promociones imperdibles para el turismo. Descubrí cuáles son los destinos más buscados por los argentinos.

Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos

Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos

 Por Soledad Maturano

El turismo argentino toma nuevo impulso con la edición 2025 del Travel Sale, una oportunidad para acceder a viajes, alojamientos y paquetes turísticos a precios más accesibles. A lo largo de siete días, más de 140 agencias de viajes y plataformas online lanzan promociones, planes de pago y ofertas especiales.

Se trata de una iniciativa organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que busca reactivar el turismo en el país y estimular el consumo de servicios vinculados a los viajes.

Lee además
Turismo: hasta cuándo es el Travel Sale 2025 en Argentina
OPORTUNIDAD

Turismo: hasta cuándo es el Travel Sale 2025 en Argentina
Turismo en movimiento con el Travel Sale 2025: cómo comprar viajes seguros y con descuentos exclusivos
EN LA ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO

Turismo en movimiento con el Travel Sale 2025: cómo comprar viajes seguros y con descuentos exclusivos

Viajeros argentinos: más interés en vuelos internacionales

Según datos de Almundo, en este Travel Sale 2025 los argentinos muestran una clara inclinación hacia el exterior:

  • Los vuelos concentran el 80% de las búsquedas, con foco en pasajes internacionales.
  • En segundo lugar, aparecen los paquetes turísticos, también con gran demanda hacia destinos fuera del país.

Destinos internacionales más buscados:

  • Río de Janeiro
  • Madrid
  • Miami
  • Santiago de Chile
  • Roma
26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque
Mendoza se ubica en el top 5 de provincias más buscadas en este Travel Sale 2025.

Mendoza se ubica en el top 5 de provincias más buscadas en este Travel Sale 2025.

En las búsquedas nacionales, Mendoza se ubica en el top 5 de las provincias más buscadas

A pesar de una marcada preferencia por viajes al exterior —respaldada por datos del INDEC, que muestran una caída del 14,8% en turismo receptivo y un aumento del 45,8% en emisivo—, algunos destinos dentro de Argentina siguen despertando gran atención.

Destinos nacionales más buscados:

  • Bariloche
  • Puerto Iguazú
  • Provincia de Mendoza
  • Salta
  • Ushuaia

Cuándo buscan viajar los argentinos en el Travel Sale 2025

Las búsquedas de vuelos en el Travel Sale 2025, tanto para destinos nacionales como internacionales, se realizan con una anticipación promedio de cuatro meses. Esto concentra la demanda en el mes de enero, proyectando principalmente las vacaciones de verano 2026.

En el caso de alojamientos, la tendencia es distinta: los usuarios buscan hoteles para noviembre y diciembre, apuntando a los fines de semana largos de fin de año.

Otra señal destacada del informe de la compañía es el crecimiento en la demanda de paquetes completos, que incluyan vuelo y alojamiento en una sola compra.

Principales destinos internacionales para este tipo de paquetes:

  • Brasil
  • Caribe

Principales destinos nacionales más buscados en paquetes:

  • Puerto Iguazú
  • San Carlos de Bariloche

Hasta cuándo se puede comprar en el Travel Sale 2025

Los argentinos podrán aprovechar esta campaña entre el 25 y el 31 de agosto, inclusive, y encontrar oportunidades únicas para planificar escapadas o viajes más largos.

Temas
Seguí leyendo

El desarrollo cultural de Godoy Cruz: el museo que no podés dejar de visitar

Tres viajes cautivadores de la Argentina minera que sigue viva: los destinos que no te podés perder

Turismo en alza: más visitantes, más actividades y más movimiento en la Ciudad de Mendoza

Viajar al exterior es más barato para los mendocinos que hacer turismo interno

Escapadas de un día en Mendoza: dos espacios verdes con mucho encanto en plena Ciudad

Viajar sin gastar de más: el Travel Sale 2025 pone al turismo en promoción

Mendoza busca innovar en gastronomía para potenciar su turismo

La historia de los icónicos lugares de Mendoza ligados a José de San Martín: un recorrido imperdible

LO QUE SE LEE AHORA
YPF instaló el reactor que conmocionó a Mendoza.
Industria petrolera

YPF instaló el reactor que conmocionó a Mendoza

Las Más Leídas

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

Científica y policías de investigaciones de San Rafael trabajan en el lugar del hecho.
preocupación

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Cristian Olguín logró viajar a Panamá, antes de que se libre el pedido de captura por estafa. 
Viajó junto a su hermana

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza video
Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Te Puede Interesar

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Por Carla Canizzaro
Censo de Fluidez Lectora: la DGE puso en marcha un nuevo operativo de evaluación.
Educación

Censo de Fluidez Lectora: la DGE puso en marcha un nuevo operativo de evaluación

Por Sitio Andino Sociedad
Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos

Por Soledad Maturano