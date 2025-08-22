Tres viajes cautivadores de la Argentina minera que sigue viva: los destinos que no te podés perder

Argentina se distingue por ofrecer destinos únicos e inigualables. Entre ellos, los vinculados a la minería se han convertido en una alternativa muy buscada. En esta nota te presentamos tres propuestas que harán de tu experiencia turística algo distinto y memorable.

Las Minas Jesuitas de Paramillos se encuentran en la localidad de Uspallata , dentro del departamento de Las Heras , Mendoza. Están situadas a 83,4 km de la Ciudad , un recorrido que en auto demanda aproximadamente dos horas y veinte minutos.

Descubiertas oficialmente en 1683 , se presume que ya habían sido explotadas con anterioridad por comunidades aborígenes. Durante su apogeo, fueron un importante centro de extracción de plata , donde llegaron a trabajar más de 4.500 huarpes, lo que marcó un hito en la historia minera de la región.

En 1835, el reconocido naturalista Gaetano Osculati visitó la zona y describió en sus escritos la intensa actividad que allí se desarrollaba . Su relato refleja no solo el esfuerzo de los mineros, sino también la riqueza que se obtenía de las profundidades de la tierra.

Ruinas-de-Paramillos-1.jpg Minas de Paramillos: el sitio donde la historia y la aventura se encuentran

Hoy, las minas integran el Geoparque Minero de Paramillos, reconocido como el primer geoparque de Argentina. Allí es posible recorrer túneles y galerías históricas, además de disfrutar de diversas actividades de turismo aventura en un entorno único.

La Carolina, San Luis: el pueblo minero que parece sacado de otra época

La Carolina es una pintoresca localidad minera ubicada en el departamento Coronel Pringles, provincia de San Luis, a unos 339 km de la Ciudad de Mendoza (aproximadamente 4 horas en auto).

Su origen se remonta a 1792, cuando el virrey Sobremonte la fundó en honor a la esposa del rey Carlos III, luego del hallazgo de oro realizado por Don Tomás Lucero. Entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, el lugar vivió una verdadera fiebre del oro: funcionaron más de 200 asociaciones mineras y miles de buscadores extrajeron toneladas de este metal precioso.

La Carolina, San Luis (2) La Carolina, San Luis, un destino que sorprende Gentileza

Hoy en día, los visitantes pueden recorrer el interior de una antigua mina mediante excursiones guiadas, que incluyen hasta 400 metros de galerías equipadas con la seguridad necesaria.

La Carolina, San Luis (3) La Carolina, San Luis: naturaleza, historia y un encanto colonial único Gentileza

Además de su historia minera, La Carolina cautiva por sus calles empedradas y casas coloniales de piedra, que conservan la magia de un pueblo detenido en el tiempo.

Minas El Castaño Viejo y Nuevo, San Juan: un museo minero a cielo abierto

Las minas El Castaño Viejo y Nuevo se ubican en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan, a más de 300 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, lo que representa un viaje en auto de aproximadamente cuatro horas y media.

Declaradas “Patrimonio Histórico, Cultural y Educativo” por el Concejo Deliberante de Calingasta, su preservación busca consolidarlas como un museo minero a cielo abierto, impulsando al mismo tiempo un turismo controlado y sostenible en la región.

Su origen como campamento productivo se remonta a la década de 1950, época en la que se explotaban diversos minerales como cobre, plomo, zinc, plata, cuarzo y feldespato.

Minas El Castaño Viejo y Nuevo, San Juan San Juan y su legado minero: recorré las Minas El Castaño Viejo y Nuevo El Zonda

El complejo se encuentra a 2.300 metros sobre el nivel del mar, en una zona de difícil acceso que originalmente requería vehículos 4×4. Hoy, con el fin de facilitar la llegada y enriquecer la experiencia, se organizan recorridos guiados desde Villa Nueva, a cargo de guías capacitados por prestadores locales, lo que permite combinar el interés histórico con el desarrollo turístico y comunitario.

