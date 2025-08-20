Escapadas de un día en Mendoza: dos espacios verdes con mucho encanto en plena Ciudad

Cada día, miles de personas eligen la provincia de Mendoza no solo por sus paisajes inigualables, sino también por su rica historia. Si lo que buscás es una escapada de un día dentro de la Ciudad , estos dos espacios verdes son una parada obligada.

La Plaza Independencia es uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad de Mendoza. Con una extensión de cuatro manzanas, se ubica en pleno centro , delimitada por las calles Patricias Mendocinas, Chile, General Espejo y Rivadavia .

Proveedores mineros Minería y litio en Catamarca: el salto de una empresa de Mendoza al escenario global

Energía YPF modifica su estructura directiva con cambios en las energías renovables y finanzas

Fue inaugurada en 1863 , como parte del plan de reconstrucción de la ciudad tras el devastador terremoto de 1861. Desde entonces, se convirtió en el corazón urbano y cultural de la capital mendocina.

Hoy, la plaza combina historia, arte y modernidad. En su centro se levanta una fuente equipada con tecnología de aguas danzantes sincronizadas con luz y sonido , considerada una de las más atractivas de Argentina.

turismo, turistas, vacaciones, clima, tiempo, verano, ciudad de mendoza, plaza independencia.jpg Plaza Independencia: un punto de encuentro ideal para la familia Foto: Yemel Fil

A diario, sus senderos arbolados son elegidos por locales y turistas para descansar y disfrutar de espectáculos callejeros, ferias de artesanías y diversas actividades recreativas.

Parque Central de Mendoza, un destino perfecto para toda la familia

El Parque Central es uno de los espacios verdes más modernos y atractivos de la Ciudad de Mendoza. Ubicado en la zona norte de la capital, se levanta sobre una zona que combina historia y renovación urbana.

Embed

Este pulmón verde fue construido sobre los antiguos terrenos de la estación de cargas del Ferrocarril General San Martín, lo que permitió transformar un sector ferroviario en desuso en un espacio público abierto, contemporáneo y lleno de vida.

Parque Central Parque Central: el espacio verde que te enamorará

Con una extensión de más de 14 hectáreas y la presencia de más de 1.200 árboles de distintas especies, el parque se ha convertido en un punto de encuentro para mendocinos y turistas.

Parque Central (2) Parque Central: un lugar hermoso en plena Ciudad

A diario, cientos de familias, grupos de amigos y visitantes se acercan al Parque Central para compartir momentos únicos: desde paseos tranquilos hasta actividades recreativas y culturales que se organizan en su interior.

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.