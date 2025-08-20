Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está cerrado hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional
Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra cerrado este miércoles 20 de agosto, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir.
El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir
"Los informes climáticos anuncian un frente de inestabilidad con nevadas en la alta montaña que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito", explicaron desde la Coordinación Argentina del Paso Cristo Redentor.

El pronóstico del tiempo para alta montaña este miércoles indica nublado por la mañana, despejando temporalmente entre las 10 y las 14. Posteriormente, cobertura total con probabilidad de precipitaciones desde las 18, especialmente en sector Norte y Central, extendiéndose gradualmente hacia el Sur.

La temperatura en la mañana es de -2º en Uspallata, -7º en Punta de Vaca, -10º en Puente del Inca y -11º en Las Cuevas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá abierto desde las 9 hasta las 21, con cierre de barrera en Uspallata a partir de las 19 horas.

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá abierto desde las 9 hasta las 21, con cierre de barrera en Uspallata a partir de las 19 horas.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

