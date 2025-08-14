Intentó pasar un arma de fuego a Chile y quedó detenido en Los Libertadores

Un ciudadano argentino fue detenido en el complejo Los Libertadores al intentar ingresar de manera oculta un arma de fuego a territorio chileno. El hecho ocurrió durante un control aduanero y derivó en la apertura de una causa judicial y medidas cautelares.

El hecho tuvo lugar cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas fiscalizó una camioneta Volkswagen Amarok procedente de Mendoza, conducida por el ciudadano trasandino identificado como A.D.N.L.

Al consultarle si traía mercancía para declarar, el conductor respondió que no . Sin embargo, durante la revisión del interior de la cabina, los funcionarios encontraron, bajo el asiento del conductor, una gaveta que contenía una pistola marca Bersa con un cargador y cinco tiros calibre 38 .

Tras el hallazgo, se informó de inmediato al fiscal de turno, quien dispuso la detención del chofer y su paso a control de detención en el Juzgado de Garantía de Los Andes .

En la audiencia, el fiscal Ricardo Reinoso Varas imputó los delitos de tráfico de armas y contrabando, dado que el valor del arma y los derechos aduaneros no cancelados ascienden a $463.162.

Bajo la solicitud del persecutor, el magistrado Raúl Valenzuela decretó como única medida cautelar la prohibición del imputado de abandonar el país. No obstante, debido a las pericias que se deben realizar al arma incautada, se fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación.