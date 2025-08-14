Tráfico de armas

Intentó pasar un arma de fuego a Chile y quedó detenido en Los Libertadores

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por intentar pasar a Chile un arma de fuego calibre 38 oculta. No podrá salir del país durante la investigación.

Foto: Andes Online
Un ciudadano argentino fue detenido en el complejo Los Libertadores al intentar ingresar de manera oculta un arma de fuego a territorio chileno. El hecho ocurrió durante un control aduanero y derivó en la apertura de una causa judicial y medidas cautelares.

Detención por tráfico de arma de fuego en Los Libertadores

El hecho tuvo lugar cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas fiscalizó una camioneta Volkswagen Amarok procedente de Mendoza, conducida por el ciudadano trasandino identificado como A.D.N.L.

Un ciudadano argentino fue detenido en el complejo Los Libertadores al intentar ingresar de manera oculta un arma de fuego

Tras el hallazgo, se informó de inmediato al fiscal de turno, quien dispuso la detención del chofer y su paso a control de detención en el Juzgado de Garantía de Los Andes.

En la audiencia, el fiscal Ricardo Reinoso Varas imputó los delitos de tráfico de armas y contrabando, dado que el valor del arma y los derechos aduaneros no cancelados ascienden a $463.162.

Bajo la solicitud del persecutor, el magistrado Raúl Valenzuela decretó como única medida cautelar la prohibición del imputado de abandonar el país. No obstante, debido a las pericias que se deben realizar al arma incautada, se fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación.

