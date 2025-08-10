Choque, amenazas y un detenido: el violento intento de robo a un taxista en Godoy Cruz

Un taxista de 29 años resultó herido tras un violento intento de robo en Godoy Cruz . El conductor fue golpeado y amenazado con un arma de fuego, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y chocara contra un árbol.

El hecho ocurrió en el barrio Jardín Hipódromo de Godoy Cruz , durante la madrugada de este domingo. Cerca de las 04:30 , un llamado al 911 alertó que un taxi había colisionado contra la acequia debido a un ataque. Personal policial acudió al lugar y asistió al conductor, identificado como A.A.M. , quien relató la agresión que sufrió al trasladar a dos pasajeros .

De acuerdo con el hombre, al llegar a dicha zona, uno de los individuos lo amenazó con un arma de fuego y lo golpeó en la cabeza con la culata, provocando que perdiera el control del vehículo y chocara contra un árbol , quedando atrapado.

Los agresores escaparon sin lograr robar sus pertenencias. En el interior del vehículo, por otro lado, se halló un revólver calibre .38 que habría sido utilizado en el hecho.

El chofer fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), diagnosticándose traumatismo de tórax y pie derecho, y trasladado a un nosocomio.

Cómo cayó uno de los sospechosos del asalto a un taxista

Momentos después del suceso, un hombre llamó al 911 indicando que su hijo había llegado herido a su domicilio y confesó su participación en el hecho. Personal policial se trasladó hasta el barrio Campo Papa, donde se realizó a la aprehensión de J.A.V., de 19 años.

En el lugar trabajaron efectivos de la UID y Policía Científica. Interviene la Oficina Fiscal de Jurisdicción.