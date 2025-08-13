Duro revés para el acusado del femicidio de Flora Moyano en Las Heras

La justicia, tras una audiencia en el Polo Judicial Penal, dictó este miércoles la prisión preventiva para Walter Jesús Molina (60), el hombre que está acusado por el brutal femicidio de Flora Inés Moyano (61), la mujer que fue asesinada en un descampado de Las Heras.

Fue la jueza Erica Sánchez quien avaló la investigación del fiscal Gustavo Pirrello y ordenó que la causa siga calificada tal y como lo pidió el magistrado: homicidio agravado por el vínculo y femicidio.

De esta forma, Molina continuará detenido en la penitenciaría provincial, arriesgando una condena a prisión perpetua.

El caso generó una enorme conmoción en la provincia y también hubo cruces entre la justicia y el gobierno provincial, sobre todo luego de que la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus acusara a jueces de haber liberado a Molina cuando no correspondía ese beneficio.

En la mañana de este miércoles, en el Polo Judicial, se realizó la audiencia de prisión preventiva, donde el fiscal enumeró las pruebas en su contra, las cuales son abundantes, dijeron fuentes judiciales.

Así las cosas, Molina afrontará ahora un proceso que pareciera tener derivación en un rápido juicio por jurado o hasta un juicio abreviado. Sus antecedentes generan casi una nula posibilidad de salvación.

El femicidio de Flora Inés Moyano ocurrió a fines de julio y estremeció a la provincia, a tal punto que generó también cruces entre el gobierno provincial y la justicia.

Es que la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, acusó a jueces de ser responsables del crimen, debido a que Molina gozaba de salidas transitorias al momento del femicidio.

Lo cierto es que, según la reconstrucción del hecho, Moyano se reunió con su agresor, justamente aprovechando una de las salidas de Molina de la Granja Penal Gustavo André.

Lo hicieron en un descampado de calle Junín sin número, en Las Heras. Desde ese momento, Moyano no fue vista nunca más y la familia de la mujer, debido a que no regresaba a su hogar, radicó la denuncia de paradero.

Al día siguiente, el cuerpo de la mujer fue hallado sin vida y horas después la policía detuvo al agresor.