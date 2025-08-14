¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.

Stefano Domenicali, presidente de la F1, confirmó que el reglamento técnico de la próxima temporada traerá coches más ligeros y motores híbridos, pero también adelantó que se evalúan modificaciones al formato de las carreras sprint para aumentar la competitividad.

Parrilla invertida en la Fórmula 1: el plan que genera expectativa Esta modalidad, utilizada en F2 y F3, invierte el orden de los 10 o 12 mejores tiempos en clasificación, favoreciendo a quienes suelen estar en la mitad de la parrilla y forzando adelantamientos de los líderes. Para Colapinto, esto significaría más chances de largar adelante si se ubica entre los primeros diez.

Un futuro prometedor para Franco Colapinto Con el nuevo reglamento de 2026, Alpine espera mejorar su rendimiento y dejar el fondo de la tabla. Aunque no está confirmada su continuidad, el pilarense tiene condiciones para seguir junto a Pierre Gasly y aprovechar este cambio. Su próximo desafío en sprint será en Austin, Estados Unidos.

Fuente: TN