Colapinto chocó en Hungría: mirá la fuerte decisión que tomó Alpine y cómo está su salud

El choque contra un muro de contención ocurrió en la curva 11 del circuito de Hungaroring durante una prueba privada de Pirelli , y dejó su monoplaza con importantes daños . Por fortuna, Franco Colapinto no sufrió lesiones y salió por sus propios medios , siendo trasladado al centro médico del autódromo para un control preventivo.

El auto que manejaba Colapinto no era el de competición habitual , sino un A523 , modelo que Alpine utiliza en los TPC (Test of Previous Car). Ya había probado este chasis en Barcelona, Monza, Qatar y Zandvoort. En esta tanda, compartía sesiones con Pierre Gasly , piloto titular del equipo francés.

Lo que viene en la Fórmula 1: Países Bajos y Monza

Después del test en Hungría, Colapinto tiene previsto viajar a Enstone (Reino Unido), sede de Alpine, para realizar nuevas sesiones en el simulador. Todo como parte de su preparación para las próximas carreras: el GP de Países Bajos (31 de agosto) y Monza (7 de septiembre).

A pesar del cansancio del fin de semana y el impacto reciente, el pilarense había anticipado que no se tomaría vacaciones: "No me voy a tomar vacaciones esta semana", declaró con determinación.

