River visita a Carabobo por la Copa Sudamericana en medio de un semestre caliente: hora y dónde verlo

River Plate jugará ante Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

River Plate visitará este jueves desde las 21.30 a Carabobo de Venezuela por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana , en un partido clave para empezar a encaminar la clasificación a los octavos de final del certamen continental. El encuentro se jugará en el estadio Polideportivo Misael Delgado y contará con transmisión de DSports .

El equipo dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un momento irregular y llega golpeado luego de la derrota frente a Atlético Tucumán por el torneo local. Además, el rendimiento colectivo cayó considerablemente desde el Superclásico perdido ante Boca , situación que encendió algunas alarmas pensando en la recta decisiva de la temporada.

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Pese a eso, River lidera el grupo con 7 puntos sobre 9 posibles y todavía conserva cierto margen en la Copa Sudamericana. Por ese motivo, Coudet decidió preservar a varios futbolistas titulares pensando también en el choque del próximo domingo frente a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura .

El entrenador del Millonario meterá mano en casi todas las líneas del equipo. En el arco estará Santiago Beltrán , mientras que en defensa volverá Lucas Martínez Quarta para formar dupla central junto a Germán Pezzella . Además, Fabricio Bustos ingresará por Gonzalo Montiel , quien se quedó en Buenos Aires, y también podría reaparecer el uruguayo Matías Viña en el lateral izquierdo.

En el mediocampo aparece una de las novedades más importantes: por primera vez en el año descansaría Aníbal Moreno, uno de los futbolistas con más minutos disputados en la temporada. Su reemplazante saldrá entre Lucas Silva y Kevin Castaño. También podrían tener minutos Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y Maximiliano Meza, mientras que arriba la dupla ofensiva sería conformada por Joaquín Freitas y Maximiliano Salas.

Carabobo quiere dar el golpe en Venezuela

El conjunto venezolano llega segundo en el grupo con 6 puntos y sabe que un triunfo como local lo dejaría como líder de la zona. Carabobo viene de igualar 1 a 1 frente a Metropolitanos FC por el torneo venezolano y actualmente tiene como gran objetivo avanzar de fase en la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Daniel Farías apuesta fuerte a hacerse fuerte en Valencia, teniendo en cuenta que luego deberá disputar sus últimos dos compromisos del grupo como visitante frente a Blooming y Bragantino.

Las probables formaciones de Carabobo y River

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Los datos de Carabobo vs River por Copa Sudamericana

Hora: 21.30

21.30 TV: DSports

DSports Estadio: Polideportivo Misael Delgado

Polideportivo Misael Delgado Árbitro: Derlis Fabián López (Paraguay)

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