7 de mayo de 2026
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Club Atlético River Plate

River visita a Carabobo por la Copa Sudamericana en medio de un semestre caliente: hora y dónde verlo

El Club Atlético River Plate choca contra los venezolanos por una nueva fecha de la Conmebol Sudamericana. Mirá los detalles del duelo.

River Plate jugará ante Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

River Plate jugará ante Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

Por Sitio Andino Deportes

River Plate visitará este jueves desde las 21.30 a Carabobo de Venezuela por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, en un partido clave para empezar a encaminar la clasificación a los octavos de final del certamen continental. El encuentro se jugará en el estadio Polideportivo Misael Delgado y contará con transmisión de DSports.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un momento irregular y llega golpeado luego de la derrota frente a Atlético Tucumán por el torneo local. Además, el rendimiento colectivo cayó considerablemente desde el Superclásico perdido ante Boca, situación que encendió algunas alarmas pensando en la recta decisiva de la temporada.

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Pese a eso, River lidera el grupo con 7 puntos sobre 9 posibles y todavía conserva cierto margen en la Copa Sudamericana. Por ese motivo, Coudet decidió preservar a varios futbolistas titulares pensando también en el choque del próximo domingo frente a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Eduardo Coudet prepara varios cambios en River

El entrenador del Millonario meterá mano en casi todas las líneas del equipo. En el arco estará Santiago Beltrán, mientras que en defensa volverá Lucas Martínez Quarta para formar dupla central junto a Germán Pezzella. Además, Fabricio Bustos ingresará por Gonzalo Montiel, quien se quedó en Buenos Aires, y también podría reaparecer el uruguayo Matías Viña en el lateral izquierdo.

En el mediocampo aparece una de las novedades más importantes: por primera vez en el año descansaría Aníbal Moreno, uno de los futbolistas con más minutos disputados en la temporada. Su reemplazante saldrá entre Lucas Silva y Kevin Castaño. También podrían tener minutos Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y Maximiliano Meza, mientras que arriba la dupla ofensiva sería conformada por Joaquín Freitas y Maximiliano Salas.

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Carabobo quiere dar el golpe en Venezuela

El conjunto venezolano llega segundo en el grupo con 6 puntos y sabe que un triunfo como local lo dejaría como líder de la zona. Carabobo viene de igualar 1 a 1 frente a Metropolitanos FC por el torneo venezolano y actualmente tiene como gran objetivo avanzar de fase en la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Daniel Farías apuesta fuerte a hacerse fuerte en Valencia, teniendo en cuenta que luego deberá disputar sus últimos dos compromisos del grupo como visitante frente a Blooming y Bragantino.

Las probables formaciones de Carabobo y River

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Los datos de Carabobo vs River por Copa Sudamericana

  • Hora: 21.30
  • TV: DSports
  • Estadio: Polideportivo Misael Delgado
  • Árbitro: Derlis Fabián López (Paraguay)

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