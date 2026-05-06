6 de mayo de 2026
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Sebastián Báez

Masters de Roma: Sebastián Báez ganó y salvó una jornada complicada para los argentinos

El tenista Sebastián Báez debutó con triunfo en el duro Masters de Roma y avanzó a la segunda ronda. Mirá cómo les fue a los otros argentinos.

Sebastián Báez venció a Jenson Brooksby y avanzó en el Masters de Roma.

Sebastián Báez venció a Jenson Brooksby y avanzó en el Masters de Roma.

Por Sitio Andino Deportes

El tenista argentino Sebastián Báez debutó con una victoria en el Masters 1000 de Roma este miércoles, al superar al estadounidense Jenson Brooksby por 6-3 y 7-6(8) en una hora y 42 minutos. El triunfo fue clave porque le permitió avanzar a la segunda ronda en una jornada difícil para los argentinos.

Sebastián Báez avanzó en el Masters de Roma

Sebastián Báez consiguió una victoria importante para recuperar confianza y seguir sumando puntos en el circuito.

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En la próxima ronda, Báez enfrentará al kazajo Aleksandr Bublik, noveno preclasificado del torneo y uno de los jugadores más talentosos del circuito, aunque con menos comodidad sobre polvo de ladrillo.

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Camilo Ugo Carabelli cayó tras una dura batalla

Camilo Ugo Carabelli peleó hasta el final, pero quedó eliminado del Masters de Roma.

El argentino perdió ante el kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-3, 4-6 y 7-6(5), en un partido muy intenso que duró casi tres horas.

Esta fue la segunda derrota consecutiva para Ugo Carabelli, que venía de caer en la segunda ronda del Masters de Madrid frente al italiano Flavio Cobolli.

Marco Trungelliti dejó escapar una gran chance

Marco Trungelliti sufrió una de las derrotas más dolorosas de la jornada argentina.

El santiagueño comenzó de manera contundente y ganó el primer set por 6-0 ante el estadounidense Zachary Zvajda, pero luego el partido cambió completamente.

El norteamericano reaccionó y terminó imponiéndose por 6-4 y 7-6(4), dejando a Trungelliti afuera de un encuentro que parecía encaminado.

Francisco Comesaña cerraba la jornada argentina

Francisco Comesaña fue el último argentino en salir a la cancha este miércoles en el Masters de Roma.

El marplatense, que ingresó al cuadro principal desde la clasificación, enfrentaba al alemán Jan-Lennard Struff, finalista del torneo en 2023 y rival de mucha experiencia en el circuito.

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