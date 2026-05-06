Masters de Roma: Sebastián Báez ganó y salvó una jornada complicada para los argentinos

El tenista argentino Sebastián Báez debutó con una victoria en el Masters 1000 de Roma este miércoles, al superar al estadounidense Jenson Brooksby por 6-3 y 7-6(8) en una hora y 42 minutos. El triunfo fue clave porque le permitió avanzar a la segunda ronda en una jornada difícil para los argentinos.
Sebastián Báez avanzó en el Masters de Roma
Sebastián Báez consiguió una victoria importante para recuperar confianza y seguir sumando puntos en el circuito.
En la próxima ronda, Báez enfrentará al kazajo Aleksandr Bublik, noveno preclasificado del torneo y uno de los jugadores más talentosos del circuito, aunque con menos comodidad sobre polvo de ladrillo.