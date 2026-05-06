Bayern vs PSG por Champions League: hora, TV y una semifinal que promete otro partidazo

Bayern Munich y PSG protagonizarán una semifinal explosiva en el Allianz Arena tras el inolvidable duelo de ida de la Champions League en París.

Bayern Munich enfrentará este miércoles al PSG en el estadio Allianz Arena por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2025-2026 , en una serie que quedó abierta luego del impactante 5-4 conseguido por el conjunto francés en el Parque de los Príncipes.

El encuentro comenzará a las 16.00 de Argentina , contará con transmisión en vivo de Disney+ Premium para Sudamérica y definirá al segundo finalista del torneo de clubes más importante de Europa.

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El partido aparece como uno de los más esperados de toda la temporada luego del show ofensivo que entregaron ambos equipos en la ida, donde el PSG logró imponerse en un duelo frenético que tuvo goles, intensidad y múltiples cambios de dominio.

El conjunto alemán necesita ganar para avanzar a la final de la Champions League . El equipo dirigido por Vincent Kompany cayó por 5-4 en Francia, pero dejó una muy buena imagen ofensiva y mantiene una fortaleza importante jugando como local, condición en la que permanece invicto en esta edición del torneo.

Además, el Bayern viene de eliminar al Real Madrid en los cuartos de final y buscará apoyarse en el poder goleador de Harry Kane, quien suma 13 goles en la competencia y pelea por terminar como máximo artillero del certamen.

Otra de las cartas ofensivas importantes será Luis Díaz, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo alemán en esta temporada europea. Tras la derrota en París, Kompany aseguró: “La confianza está al ciento por ciento. Necesitamos a nuestra afición y su apoyo con la misma pasión que tuvimos contra el Madrid”.

PSG llega con ventaja y quiere otra final de Champions League

El equipo dirigido por Luis Enrique intentará sostener la ventaja conseguida en la ida para disputar su segunda final consecutiva de la UEFA Champions League.

El gran protagonista del primer partido fue Ousmane Dembélé, autor de un doblete y una de las máximas figuras del torneo europeo. El delantero francés ya acumula seis goles en la competencia y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Además, el PSG llega con enorme confianza tras dominar la liga francesa, donde tiene el mejor ataque y una de las defensas menos vencidas del campeonato. Luego del partidazo disputado en París, Luis Enrique no dudó en elogiar el espectáculo: “Fue el mejor partido en el que estuve como entrenador. Hubo una intensidad y un ritmo impresionantes”.

A qué hora juegan Bayern Munich vs PSG y dónde verlo en vivo

El partido entre Bayern Munich y PSG se jugará este miércoles 6 de mayo en el estadio Allianz Arena.

Hora en Argentina: 16.00

16.00 Chile: 15.00

15.00 Colombia, Perú y Ecuador: 14.00

14.00 TV: Disney+ Premium

Disney+ Premium Instancia: semifinal de vuelta de la UEFA Champions League

El último antecedente entre ambos equipos fue el triunfo 5-4 del PSG en la ida disputada el pasado 28 de abril en París.

La síntesis