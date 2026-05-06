6 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Liga de Campeones de la UEFA

Bayern vs PSG por Champions League: hora, TV y una semifinal que promete otro partidazo

Bayern Munich recibirá este miércoles al París Saint Germain por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League. Mirá los detalles del duelo.

Bayern Munich y PSG protagonizarán una semifinal explosiva en el Allianz Arena tras el inolvidable duelo de ida de la Champions League en París.

Bayern Munich y PSG protagonizarán una semifinal explosiva en el Allianz Arena tras el inolvidable duelo de ida de la Champions League en París.

Por Sitio Andino Deportes

Bayern Munich enfrentará este miércoles al PSG en el estadio Allianz Arena por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2025-2026, en una serie que quedó abierta luego del impactante 5-4 conseguido por el conjunto francés en el Parque de los Príncipes.

El encuentro comenzará a las 16.00 de Argentina, contará con transmisión en vivo de Disney+ Premium para Sudamérica y definirá al segundo finalista del torneo de clubes más importante de Europa.

Lee además
Se acabó el sueño de campeonar del Aleti.

Fin al sueño del Atlético del Cholo: se despidió de la Champions en semis
Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el Emirates en busca de la final de la Champions League.

El Atlético de Simeone se juega la vida en la Champions ante el Arsenal

Cómo llega Bayern Munich a la semifinal ante PSG

El conjunto alemán necesita ganar para avanzar a la final de la Champions League. El equipo dirigido por Vincent Kompany cayó por 5-4 en Francia, pero dejó una muy buena imagen ofensiva y mantiene una fortaleza importante jugando como local, condición en la que permanece invicto en esta edición del torneo.

Además, el Bayern viene de eliminar al Real Madrid en los cuartos de final y buscará apoyarse en el poder goleador de Harry Kane, quien suma 13 goles en la competencia y pelea por terminar como máximo artillero del certamen.

Otra de las cartas ofensivas importantes será Luis Díaz, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo alemán en esta temporada europea. Tras la derrota en París, Kompany aseguró: “La confianza está al ciento por ciento. Necesitamos a nuestra afición y su apoyo con la misma pasión que tuvimos contra el Madrid”.

PSG llega con ventaja y quiere otra final de Champions League

El equipo dirigido por Luis Enrique intentará sostener la ventaja conseguida en la ida para disputar su segunda final consecutiva de la UEFA Champions League.

El gran protagonista del primer partido fue Ousmane Dembélé, autor de un doblete y una de las máximas figuras del torneo europeo. El delantero francés ya acumula seis goles en la competencia y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Además, el PSG llega con enorme confianza tras dominar la liga francesa, donde tiene el mejor ataque y una de las defensas menos vencidas del campeonato. Luego del partidazo disputado en París, Luis Enrique no dudó en elogiar el espectáculo: “Fue el mejor partido en el que estuve como entrenador. Hubo una intensidad y un ritmo impresionantes”.

A qué hora juegan Bayern Munich vs PSG y dónde verlo en vivo

El partido entre Bayern Munich y PSG se jugará este miércoles 6 de mayo en el estadio Allianz Arena.

  • Hora en Argentina: 16.00
  • Chile: 15.00
  • Colombia, Perú y Ecuador: 14.00
  • TV: Disney+ Premium
  • Instancia: semifinal de vuelta de la UEFA Champions League

El último antecedente entre ambos equipos fue el triunfo 5-4 del PSG en la ida disputada el pasado 28 de abril en París.

La síntesis

Embed

Temas
Seguí leyendo

Llega a Mendoza una nueva edición del "Desafío Ruta 40" con figuras de renombre

El automovilismo regional regresa a San Juan para disputar la tercera fecha del Zonal Cuyano

La Lepra tiene una prueba de fuego en la Libertadores ante el Fluminense

Piden detener a un financista ligado a la AFA

Boca perdió en Ecuador y complicó su panorama en la Libertadores

Mundial 2026: los papeles claves que necesitás para viajar a EE.UU., México y Canadá

Fiebre mundialista en Mendoza: el álbum vuela y conseguirlo es una odisea

La Lepra se juega la clasificación en la Copa Libertadores ante el Fluminense: así forma el Azul

LO QUE SE LEE AHORA
El Zonal Cuyano regresa al autódromo El Zonda tras la segunda fecha disputada en San Martín.

El automovilismo regional regresa a San Juan para disputar la tercera fecha del Zonal Cuyano

Las Más Leídas

Máxima preocupación por un incendio en Guaymallén.

Violencia de género: máxima tensión durante un incendio en Guaymallén

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Secundaria: la repitencia en las escuelas estatales triplica a la de las privadas.

Chau exámenes: el plan de la DGE para terminar la Secundaria

Más de la mitad de los mendocinos perderían el beneficio por Zona Fría en las boletas de gas

Menos subsidios al gas: qué zonas quedan afuera y quiénes podrán conservar el beneficio en Mendoza

Accidente sobre Ruta Nacional 40, Malargüe.

Ruta Nacional 40 otra vez escenario de un accidente vial