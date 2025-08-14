Investigación

Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario

Juan Adriel Fernández, de 22 años, murió tras un paro cardiorrespiratorio. Estaba preso en San Rafael y su familia exige que se investiguen las causas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

La muerte de un preso en San Rafael generó conmoción en el Complejo Penitenciario ubicado entre avenida Mitre y calle La Pampa. Juan Adriel Fernández, de 22 años, cumplía condena por hurto agravado cuando, el 7 de agosto, sufrió una descompensación que derivó en su traslado al Hospital Schestakow. Iniciaron una investigación para determinar qué ocurrió en los días previos.

Investigación por la muerte de un preso en San Rafael

Según informaron, el joven comenzó a sentirse mal en su celda, por lo que personal penitenciario solicitó asistencia médica. Una vez en la guardia del Hospital Schestakow, Fernández sufrió un paro cardiorrespiratorio. A pesar de los intentos de reanimación por parte del personal médico, no pudieron salvarle la vida. Tras conocerse la noticia, sus familiares fueron notificados, pero comenzaron a surgir dudas sobre las circunstancias del fallecimiento.

En diálogo con Sitio Andino, el funcionario provincial Marcelo Puertas de la Dirección de Inspección General de Seguridad, se refirió a las sospechas que recayeron sobre agentes del penal de San Rafael y que podrían, o no, haber tenido relación con la muerte del joven. Según familiares, Fernández presentaba síntomas y dolencias mucho antes de haber sido trasladado al hospital para ser atendido.

Embed - SAN RAFAEL: INVESTIGAN LA MUERTE DEL INTERNO EN LA CÁRCEL

El informe preliminar de la necropsia sobre el cuerpo descartó que la muerte haya sido provocada por lesiones de terceros. Sin embargo, se aguardan los resultados de los estudios histopatológicos para determinar la causa exacta del deceso.

“Nosotros dispusimos abrir un expediente a los fines de pedir los informes pertinentes para determinar si hubo alguna falta por parte del personal penitenciario”, afirmó Puertas. El funcionario explicó que se busca precisar desde cuándo estaba privado de la libertad, su historia clínica y qué tipo de asistencias había recibido.

Hospital Schestakow.
Siempre que hay una muerte dentro del sistema penitenciario investigamos para establecer el origen, ya sea por una patología preexistente o por un hecho violento que no se pudo evitar”, agregó.

Tras confirmarse el fallecimiento, se produjeron incidentes dentro del penal. Cinco móviles policiales se desplazaron hasta el lugar para reforzar la seguridad y restablecer el orden. La situación fue controlada cerca de las 21.20, aunque algunos agentes permanecieron con equipo antidisturbios por precaución.

