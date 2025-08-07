Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Juan Adriel Fernández fue trasladado al Schestakow tras sufrir una descompensación en su celda, donde cumplía una condena por el robo de un auto. Hubo incidentes en el penal y el hospital.

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Foto de archivo
Por Sitio Andino Policiales

En las últimas horas del jueves se conoció la muerte de un preso en el Hospital Schestakow de San Rafael. Según los primeros informes, el joven había sido trasladado de urgencia desde el Complejo Penitenciario ubicado entre avenida Mitre y calle La Pampa, tras sufrir una descompensación dentro de su celda.

Qué se sabe hasta el momento

La víctima fue identificada como Juan Adriel Fernández, de 22 años y oriundo de La Ripiera. Se encontraba alojado en la celda Nº 4 del pabellón Nº 5, cumpliendo una condena por hurto agravado de vehículo, cuando comenzó a sentirse mal. Personal penitenciario solicitó asistencia médica y ordenó su traslado inmediato al hospital.

Lee además
Nuevos efectivos para San Rafael, Malargüe y General Alvear video
Acto en San Rafael

Más móviles, tecnología y agentes para reforzar la seguridad en el Sur mendocino
El allanamiento se realizó este miércoles en General Alvear. 
dos detenidos

Secuestran droga y dinero tras un allanamiento en General Alvear

Una vez en la guardia del Hospital Schestakow, Fernández sufrió un paro cardiorrespiratorio. A pesar de los intentos de reanimación por parte del personal médico, no lograron salvarle la vida. Sus familiares fueron notificados de la trágica noticia en el mismo nosocomio y se registraron algunos incidentes menores. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue judicial para la realización de los estudios correspondientes.

Tensión en el penal de San Rafael tras la muerte de un preso

Tras confirmarse el fallecimiento, se generaron también incidentes dentro del complejo penitenciario. Cinco móviles policiales se desplazaron hasta el lugar para reforzar la seguridad y restablecer el orden.

La situación fue controlada cerca de las 21.20, aunque algunos agentes permanecieron en el lugar con equipo antidisturbios por precaución.

Temas
Seguí leyendo

El desafortunado accidente que provocó un incendio en una casa de Lavalle

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y una familia perdió todo

Choque en cadena complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Conductor ebrio causó un grave accidente vial en Guaymallén

Accidente en General Alvear: chocaron dos vehículos con una embarazada y dos niños a bordo

Una ciclista murió atropellada por una camioneta en Luján de Cuyo

Diez detenidos y armas secuestradas tras intensos operativos en el Gran Mendoza

Sigue la lucha contra el abigeato y decomisan carne en mal estado en pleno centro

LO QUE SE LEE AHORA
Bomberos Voluntarios de Lavalle trabajaron para sofocar el incendio.
pérdidas totales

El desafortunado accidente que provocó un incendio en una casa de Lavalle

Las Más Leídas

Qué número es San Cayetano en la Quiniela
Curiosidad

Qué número es San Cayetano en la Quiniela

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino. video
General Alvear

Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

Álvaro Martínez podría formar parte de la lista de LLA y CM en Mendoza video
Elecciones 2025

¿Un demarchista en la lista de Cornejo y Milei? La respuesta del gobernador

Colapso total en el Acceso Sur, en Godoy Cruz, en la mano al norte. 
no hay heridos

Choque en cadena complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Vuelve un clásico: Bodegas de Argentina contra COVIAR, pero ahora con un aliado de peso
Vitivinicultura

Vuelve un clásico: Bodegas de Argentina contra COVIAR, pero ahora con un aliado de peso

Por Marcelo López Álvarez
Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Por Sitio Andino Policiales
En vivo: la Lepra juega mal y es ampliamente superado por Estudiantes en La Plata
a la carga

En vivo: la Lepra juega mal y es ampliamente superado por Estudiantes en La Plata

Por Sitio Andino Deportes