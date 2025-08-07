Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría Foto de archivo

Por Sitio Andino Policiales







En las últimas horas del jueves se conoció la muerte de un preso en el Hospital Schestakow de San Rafael. Según los primeros informes, el joven había sido trasladado de urgencia desde el Complejo Penitenciario ubicado entre avenida Mitre y calle La Pampa, tras sufrir una descompensación dentro de su celda.

Qué se sabe hasta el momento La víctima fue identificada como Juan Adriel Fernández, de 22 años y oriundo de La Ripiera. Se encontraba alojado en la celda Nº 4 del pabellón Nº 5, cumpliendo una condena por hurto agravado de vehículo, cuando comenzó a sentirse mal. Personal penitenciario solicitó asistencia médica y ordenó su traslado inmediato al hospital.

Una vez en la guardia del Hospital Schestakow, Fernández sufrió un paro cardiorrespiratorio. A pesar de los intentos de reanimación por parte del personal médico, no lograron salvarle la vida. Sus familiares fueron notificados de la trágica noticia en el mismo nosocomio y se registraron algunos incidentes menores. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue judicial para la realización de los estudios correspondientes.

Tensión en el penal de San Rafael tras la muerte de un preso Tras confirmarse el fallecimiento, se generaron también incidentes dentro del complejo penitenciario. Cinco móviles policiales se desplazaron hasta el lugar para reforzar la seguridad y restablecer el orden.

La situación fue controlada cerca de las 21.20, aunque algunos agentes permanecieron en el lugar con equipo antidisturbios por precaución.