Accidente en General Alvear: chocaron dos vehículos con una embarazada y dos niños a bordo

El accidente vial involucró a un auto y una camioneta. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó con heridas de gravedad.

Por Sitio Andino Policiales

En las últimas horas se produjo un accidente vial en General Alvear, que involucró a un auto y una camioneta. El siniestro motivó el rápido despliegue de personal médico por la presencia de dos menores y una mujer embarazada, quienes fueron trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos.

Fuerte choque entre dos vehículos en General Alvear: sin heridos de consideración

Según el parte oficial, al llegar al sitio del hecho, constataron la presencia de una pareja con sus hijos menores. Todos fueron evaluados en el lugar y presentaban signos vitales normales, sin lesiones de gravedad. A pesar de que se recomendó el traslado de la mujer embarazada al nosocomio para una evaluación más completa, ella optó por permanecer junto a sus hijos, refiriendo sentirse en buen estado general.

Por otro lado, el conductor del otro vehículo implicado en la colisión fue examinado en el lugar por el personal sanitario. No presentaba alteraciones lesiones ni requería atención médica urgente, por lo que también permaneció en el sitio tras el impacto.

choque general alvear

Afortunadamente, y pese a la violencia del choque, no hubo heridos de consideración. Intervino personal policial para labrar las actuaciones correspondientes y ordenar el tránsito.

