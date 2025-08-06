nuevos procedimientos

Sigue la lucha contra el abigeato y decomisan carne en mal estado en pleno centro

Efectivos policiales realizaron nuevos operativos contra el abigeato en General Alvear y en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

La Policía Rural decomisó carne en mal estado tras un nuevo operativo anti abigeato.&nbsp;

La Policía Rural decomisó carne en mal estado tras un nuevo operativo anti abigeato. 

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Policiales

En el marco de un operativo estratégico para combatir el abigeato y proteger la salud pública, la Policía Rural de Mendoza, junto a personal de Bromatología de los municipios de General Alvear y la Ciudad de Mendoza, realizó una serie de inspecciones que terminaron con el secuestro de más de 170 kilos de carne en mal estado, productos vencidos y un ejemplar faenado de fauna silvestre.

Los operativos por abigeato fueron liderados por efectivos de Policía Rural. 
POLICÍA RURAL

Nuevo golpe contra el abigeato: operativos en Godoy Cruz, General Alvear y Rivadavia

Nuevos operativos contra el abigeato en General Alvear y la Ciudad de Mendoza

El primer operativo tuvo lugar en un comercio del departamento de General Alvear, donde se detectaron más de 23 kilos de carne sin rotulación y sin refrigeración adecuada.

Ante la presencia de contaminación cruzada y la falta de documentación que acreditara la trazabilidad de los productos, las autoridades determinaron la clausura del local, procediendo a la destrucción de la mercadería incautada.

Un segundo allanamiento se realizó en el paraje Carmensa, en General Alvear, donde se encontraron graves irregularidades sanitarias.

En un freezer había un piche eviscerado junto a cortes cárnicos, lo cual representa una violación a la Ley de Fauna. Además, se decomisaron más de 110 kilos de carne de dudosa procedencia, sin trazabilidad ni condiciones de conservación, reforzando las sospechas sobre actividades vinculadas al abigeato.

Finalmente, en un local comercial ubicado en la calle Las Heras de la Ciudad de Mendoza, efectivos de la Policía Rural y bromatólogos municipales hallaron más de 50 kilos de carne porcina y caprina en mal estado.

Luego de constatar la falta de cumplimiento de las normas sanitarias y comerciales, se labraron actuaciones conforme al artículo 201 del Código Penal, relacionado con delitos que ponen en riesgo la salud pública.

Las autoridades provinciales destacaron que estos controles continuarán de forma sorpresiva para prevenir el abigeato, desarticular el comercio ilegal de carne y garantizar la inocuidad alimentaria en Mendoza.

