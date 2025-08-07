Más móviles, tecnología y agentes para reforzar la seguridad en el Sur mendocino

El Gobierno provincial realizó una nueva entrega de equipamiento y recursos para reforzar el sistema de seguridad en el Sur de Mendoza. La actividad tuvo lugar en San Rafael y fue encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y la vicegobernadora Hebe Casado.
Alfredo Cornejo encabezó el acto de entrega en el Sur provincial.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
El operativo incluyó la incorporación de 28 vehículos, entre los que se cuentan autos, camionetas, motos, un furgón logístico y unidades específicas para Bomberos y el Cuerpo de Canes. También se entregaron armas reglamentarias y chalecos antibalas. Según el detalle oficial, el equipamiento será distribuido entre San Rafael, Malargüe y General Alvear.
Además, se sumaron 100 equipos de comunicación Tetra, que permiten la interconexión segura entre móviles y centros de comando. También se exhibieron drones y dispositivos de patrullaje aéreo que se utilizan en operativos puntuales o zonas de difícil acceso.
En San Rafael presentamos nuevo equipamiento, móviles y personal policial para reforzar la seguridad en todo el Sur provincial. Es parte de una inversión histórica de más de $22.000 millones, con un nivel de ejecución del 92%, destinada a modernizar el sistema de seguridad… pic.twitter.com/acMduhxNfN
Incorporación de nuevos agentes en el Sur de Mendoza
La ministra Rus anunció que 26 nuevos agentes policiales se incorporarán a la zona Sur. “La política es que cada efectivo que egresa de la escuela lo haga con su respectivo chaleco y arma reglamentaria”, afirmó. La funcionaria también informó que en los últimos meses se realizaron más de 6.000 controles y que se concretaron 295 detenciones.
Cornejo defendió el enfoque de patrullaje móvil
Durante el acto, Cornejo volvió a cuestionar el modelo tradicional basado en comisarías y reivindicó su política de “policía móvil”. En ese sentido, señaló que se prioriza la movilidad, el despliegue territorial y el uso de tecnología.
“La seguridad se combate con inteligencia y herramientas que estén a la altura del problema”, dijo el mandatario. También subrayó que, desde 2016, se ha ejecutado el 92% de una inversión total que supera los $22.000 millones en bienes de capital.
Policía de Mendoza, policías, móvil policial Mendoza 07-08-25
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Audiencias vespertinas y seguimiento de detenidos
La ministra también se refirió a un caso reciente ocurrido en San Rafael, en el que un hombre fue liberado por el sistema judicial a pocas horas de haber sido detenido. “Cuando no hay audiencias en horario vespertino o durante los fines de semana, muchas veces la policía no puede sostener las aprehensiones”, explicó Rus.