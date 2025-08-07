Más móviles, tecnología y agentes para reforzar la seguridad en el Sur mendocino

El Gobierno provincial realizó una nueva entrega de equipamiento y recursos para reforzar el sistema de seguridad en el Sur de Mendoza. La actividad tuvo lugar en San Rafael y fue encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo , acompañado por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus , y la vicegobernadora Hebe Casado .

El operativo incluyó la incorporación de 28 vehículos , entre los que se cuentan autos, camionetas, motos, un furgón logístico y unidades específicas para Bomberos y el Cuerpo de Canes. También se entregaron armas reglamentarias y chalecos antibalas . Según el detalle oficial, el equipamiento será distribuido entre San Rafael, Malargüe y General Alvear .

Además, se sumaron 100 equipos de comunicación Tetra , que permiten la interconexión segura entre móviles y centros de comando. También se exhibieron drones y dispositivos de patrullaje aéreo que se utilizan en operativos puntuales o zonas de difícil acceso.

La ministra Rus anunció que 26 nuevos agentes policiales se incorporarán a la zona Sur. “La política es que cada efectivo que egresa de la escuela lo haga con su respectivo chaleco y arma reglamentaria”, afirmó. La funcionaria también informó que en los últimos meses se realizaron más de 6.000 controles y que se concretaron 295 detenciones .

En San Rafael presentamos nuevo equipamiento, móviles y personal policial para reforzar la seguridad en todo el Sur provincial. Es parte de una inversión histórica de más de $22.000 millones, con un nivel de ejecución del 92%, destinada a modernizar el sistema de seguridad… pic.twitter.com/acMduhxNfN

Cornejo defendió el enfoque de patrullaje móvil

Durante el acto, Cornejo volvió a cuestionar el modelo tradicional basado en comisarías y reivindicó su política de “policía móvil”. En ese sentido, señaló que se prioriza la movilidad, el despliegue territorial y el uso de tecnología.

“La seguridad se combate con inteligencia y herramientas que estén a la altura del problema”, dijo el mandatario. También subrayó que, desde 2016, se ha ejecutado el 92% de una inversión total que supera los $22.000 millones en bienes de capital.

Policía de Mendoza, policías, móvil policial Mendoza 07-08-25 Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Audiencias vespertinas y seguimiento de detenidos

La ministra también se refirió a un caso reciente ocurrido en San Rafael, en el que un hombre fue liberado por el sistema judicial a pocas horas de haber sido detenido. “Cuando no hay audiencias en horario vespertino o durante los fines de semana, muchas veces la policía no puede sostener las aprehensiones”, explicó Rus.

Para evitar situaciones similares, el oficialismo avisó que la semana próxima enviará un proyecto de ley a la Legislatura para incorporar las audiencias vespertinas.