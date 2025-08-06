Una ciclista murió atropellada por una camioneta en Luján de Cuyo

En las últimas horas de este miércoles se produjo una tragedia vial en Luján de Cuyo, cuando una camioneta que circulaba por la Ruta Provincial 82 atropelló a una ciclista, provocándole la muerte. Aunque aún se investigan las circunstancias previas al accidente vial, se sabe que el conductor del vehículo tiene 66 años, y las autoridades intentan determinar si se trató de un caso de homicidio culposo.

Tragedia vial en Luján de Cuyo: cómo ocurrió el accidente Alrededor de las 20, efectivos policiales de Cacheuta fueron alertados por un accidente de tránsito en plena Ruta Panamericana. Al llegar al lugar, constataron que una camioneta que circulaba en dirección oeste por la Ruta Provincial 82 había embestido desde atrás a una ciclista a la altura del kilómetro 27.

La mujer, quien sería conocida en la zona, quedó inconsciente sobre el asfalto y, al arribar el personal médico, se confirmó su fallecimiento.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial y Policía Científica. Interviene el Ayudante Fiscal de turno.