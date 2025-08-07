tenía 2,3 gramos de alcohol en sangre

Conductor ebrio causó un grave accidente vial en Guaymallén

Un hombre ebrio causó un grave accidente vial en Guaymallén. El control de alcoholemia dio positivo y quedó demorado. Hay dos heridos.

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este jueves, en Guaymallén. (Foto ilustrativa).

Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial ocurrido en la madrugada de este jueves en Guaymallén dejó como saldo dos hombres heridos, en tanto que el conductor que provocó el siniestro, quien manejaba con más de 2,3 gramos de alcohol en sangre, se fugó de la escena, pero a los minutos volvió al percatarse que en la escena quedó la patente del coche.

El accidente vial ocurrió minutos después de las 0.30 de este jueves en el cruce de las calles Celestino Argumedo y Benjamín Argumedo, en Guaymallén.

Allí una camioneta embistió una moto en la que viajaban dos hombres, quienes sufrieron heridas de consideración y debieron ser trasladados de urgencia al hospital.

Grave accidente vial en Guaymallén: el control de alcoholemia fue positivo

Según la reconstrucción del hecho, se sabe que el sospechoso, identificado como Jesús Ariel Pique (25), manejaba una camioneta Toyota Hilux por Argumedo hacia el este y al llegar a la esquina mencionada, embistió una moto Guerrero 110 cc, dominio 560IHC.

Captura
El accidente vial ocurrió en Guaymallén. Dos hombres sufrieron heridas de gravedad.

El accidente vial ocurrió en Guaymallén. Dos hombres sufrieron heridas de gravedad.

Tras el choque, la camioneta se fugó de la escena, quedando en el lugar los dos motociclistas, con heridas en varias partes del cuerpo.

Sin embargo, en la escena del siniestro quedó la patente de la camioneta, por lo que minutos después Pique regresó al lugar. Allí fue sometido a un control de alcoholemia, el cual arrojó 2,36 gramos de alcohol en sangre.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría Novena de Guaymallén, donde quedó demorado a disposición de la justicia provincial.

Por su parte, los dos heridos fueron derivados al hospital Central. Uno de ellos, identificado como Carlos Ozan (30), fue diagnosticado con politraumatismos en la cabeza y cortes en el cuero cabelludo, en tanto que su acompañante, Miguel Mamaní, presentó politraumatismos y fractura expuesta en pierna derecha.

Ambos permanecen internados en el hospital mencionado, a la espera de la evolución en las próximas horas.

En el lugar del accidente vial trabajó Tránsito Municipal, efectivos de Investigaciones y policías de la jurisdicción, entre otros.

El domingo pasado se había originado otro accidente vial similar en Guaymallén, donde otro conductor alcoholizado chocó en solitario.

