dos detenidos

Secuestran droga y dinero tras un allanamiento en General Alvear

La Policía realizó un allanamiento en una casa de General Alvear por comercialización de estupefacientes. Dos detenidos.

El allanamiento se realizó este miércoles en General Alvear. 

Por Sitio Andino Policiales

La policía contra el narcotráfico de la provincia secuestró ayer estupefacientes, dos autos y una importante cantidad de dinero en efectivo tras un allanamiento realizado en una casa de General Alvear, donde distintos vecinos habían denunciado una comercialización de drogas.

El procedimiento se realizó en la tarde del miércoles en una casa de calle 25 de Mayo al 300, en General Alvear y el operativo terminó con la detención de una pareja de 46 y 54 años.

El allanamiento se realizó bajo un importante despliegue policial que contó con la colaboración de efectivos de distintas fuerzas de la Policía de Mendoza.

De acuerdo a lo informado oficialmente desde el Ministerio de Seguridad, el procedimiento derivó en el secuestro de cinco envoltorios de cocaína, algo de marihuana, papelillos, tres celulares y más de $350.000 en efectivo que, según los investigadores, sería producto de la venta de estupefacientes.

Además, por orden de la justicia, se incautaron un BMW y una Renault Sandero. Para los detectives esos vehículos habrían sido adquiridos en forma ilegal, presuntamente, con dinero de la venta de estupefacientes.

También se decidió desde la fiscalía interviniente, la detención de los dos moradores de la vivienda, una mujer de 54 años y un hombre de 46. Ambos quedaron detenidos, a disposición del fiscal federal Ignacio Sabas.

Parte de los estupefacientes incautados en el allanamiento.

El caso es investigado por la Justicia Federal y en las próximas horas se notificará el procesamiento contra los dos acusados. Se los investigará por una presunta comercialización de estupefacientes y se podría agregar una imputación por lavado de activos, dijeron fuentes judiciales.

Este allanamiento es parte de una serie de procedimientos que ha realizado la Policía de Mendoza en las últimas semanas en distintos puntos de la provincia, logrando el secuestro de varios objetos de dudosa procedencia, estupefacientes y dinero en efectivo producto de la venta de droga. Además, varias personas fueron detenidas en el marco de esas investigaciones.

