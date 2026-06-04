4 de junio de 2026
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Alta Montaña

Vuelco en Alta Montaña: demoras en el ingreso a Chile

Un accidente vial en Alta Montaña, del lado chileno, complica el tránsito en el ingreso a Chile. No hay heridos.

Accidente vial Alta Montaña
El vuelco de un camión causó demoras en Alta Montaña.&nbsp;

El vuelco de un camión causó demoras en Alta Montaña. 

 Por Pablo Segura

Un nuevo accidente vial se registró este jueves en la zona de Alta Montaña, del lado de Chile, donde un camión de transporte volcó sobre la Ruta 60 a la altura del sector conocido como Salto del Soldado, provocando importantes complicaciones para la circulación vehicular.

El siniestro ocurrió cuando un camión de la empresa Transporte Calderón volcó por causas que aún no fueron informadas oficialmente. A pesar de la espectacularidad del hecho, el conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y no sufrió lesiones.

Como consecuencia del vuelco, las autoridades implementaron restricciones en la circulación y el tránsito quedó habilitado por una sola mano, generando demoras para los vehículos que transitaban por este estratégico corredor internacional que conecta Argentina con Chile.

Tránsito complicado por accidente vial en Alta Montaña de Chile

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en la Ruta 60 chilena, en la zona de Salto del Soldado, uno de los sectores más transitados y complejos del corredor de Alta Montaña debido a sus curvas y características geográficas.

Las imágenes registradas en el lugar muestran al camión volcado sobre la calzada, ocupando gran parte de la vía y obligando a las autoridades a ordenar el tránsito de manera controlada mientras se desarrollaban las tareas para despejar la ruta.

Afortunadamente, el chofer logró abandonar la cabina por sus propios medios y fue asistido en el lugar, constatándose que no presentaba lesiones de consideración.

El incidente generó largas demoras para transportistas y viajeros que circulaban por la Ruta 60 de Chile, una vía clave para el tránsito internacional de cargas y turistas.

Desde los organismos de emergencia solicitaron extremar las medidas de precaución al circular por la zona y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar hasta que se normalice completamente el tránsito.

Las causas del accidente vial son materia de investigación.

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