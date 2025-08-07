Choque en cadena complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Colapso total en el Acceso Sur, en Godoy Cruz, en la mano al norte.

Un accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz , causa una importante congestión de tránsito en la mano hacia el norte, por lo que la fila llega hasta el cruce de ese acceso con calle Rawson , a la altura del barrio La Gloria, dijeron a este diario testigos del siniestro.

Todo ocurrió a las 8.30 en el Acceso Sur y Sarmiento, en Godoy Cruz, donde al menos tres autos protagonizaron un accidente vial en cadena, al parecer, por la lluvia que generaba que la ruta estuviera resbaladiza.

Choque impactante Accidente en General Alvear: chocaron dos vehículos con una embarazada y dos niños a bordo

tenía 2,3 gramos de alcohol en sangre Conductor ebrio causó un grave accidente vial en Guaymallén

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes de los autos sufrió eridas, pero el choque sí generó una congestión vehicular, al quedar atravesados en gran parte de la calzada.

En el lugar trabajan personal de Tránsito Municipal y efectivos de la Policía de Mendoza . Consultados por este diario, los uniformados pidieron a la población evitar esa zona del Acceso Sur, mano al norte, a la altura de Godoy Cruz.

El siniestro es el segundo de características graves en lo que va del día. En horas de la madrugada, un automovilista ebrio causó un grave choque en Guaymallén, dejando a dos personas heridas.

En tanto que horas antes del choque en Godoy Cruz, también en el Acceso Sur pero en Luján de Cuyo, hubo otro choque que causó problemas en el tránsito.