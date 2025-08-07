Choque en cadena complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Un accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz, causa una importante congestión de tránsito en la mano hacia el norte, por lo que la fila llega hasta el cruce de ese acceso con calle Rawson, a la altura del barrio La Gloria, dijeron a este diario testigos del siniestro.
Todo ocurrió a las 8.30 en el Acceso Sur y Sarmiento, en Godoy Cruz, donde al menos tres autos protagonizaron un accidente vial en cadena, al parecer, por la lluvia que generaba que la ruta estuviera resbaladiza.
Afortunadamente, ninguno de los ocupantes de los autos sufrió eridas, pero el choque sí generó una congestión vehicular, al quedar atravesados en gran parte de la calzada.
Accidente vial en el Acceso Sur causó caos en el tránsito
En el lugar trabajan personal de Tránsito Municipal y efectivos de la Policía de Mendoza. Consultados por este diario, los uniformados pidieron a la población evitar esa zona del Acceso Sur, mano al norte, a la altura de Godoy Cruz.