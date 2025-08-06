Amplio despliegue

Diez detenidos y armas secuestradas tras intensos operativos en el Gran Mendoza

La Policía de Mendoza realizó operativos en tres departamentos del Gran Mendoza. Hubo 10 detenidos, tres menores y se recuperaron armas y objetos robados.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Operativos policiales en Godoy Cruz

Como parte del patrullaje preventivo de la Policía de Mendoza, se realizaron diversos operativos en el departamento de Godoy Cruz. En uno de ellos, en la intersección de Juan Domingo Perón y Jamaica, efectivos de la Comisaría 50° identificaron a dos hombres de 33 y 36 años a bordo de un vehículo.

Allanamiento operativo policia.jpg
La policía recuperó objetos que habían sido robados y logró la detención de diez personas

Ante el intento de fuga de uno de ellos, fue detenido a pocos metros del lugar. En el interior del auto se halló un arma de fuego tipo pistola calibre 177/4.5. Ambos fueron puestos a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente.

En otro procedimiento en la calle Paso de Los Andes, un colectivero alertó a las autoridades sobre dos individuos que amenazaron a un pasajero con intenciones de robo. Personal de la Comisaría 34° localizó a uno de los sospechosos, un joven de 25 años con antecedentes por hurto y resistencia a la autoridad. El sujeto tenía en su poder un celular robado.

Recuperaron vehículos robados y armas en Maipú y Guaymallén

En Maipú, un rápido accionar policial permitió encontrar una motocicleta Suzuki que había sido robada de la vereda de una vivienda. Fue localizada en un descampado del barrio Barcala junto a dos sospechosos. Uno de ellos, de 22 años y con antecedentes por robo y hurto, fue detenido y trasladado a la Comisaría 10°.

También en ese departamento, personal de la Subcomisaría Lorenz identificó a dos menores de 16 y 17 años en actitud sospechosa. Durante la requisa, se les incautó un arma tipo pistola con cargador. Ambos adolescentes quedaron a disposición del fuero correspondiente.

operativo policial, mendoza
En Guaymallén, un joven denunció haber sido asaltado por tres personas armadas

En Guaymallén, un joven denunció haber sido asaltado por tres personas armadas con cuchillos, quienes le robaron la bicicleta. La Policía detuvo a un menor de 15 años, recuperó el rodado y secuestró el arma blanca utilizada.

Finalmente, en la zona de Servet y Granaderos de San Martín, efectivos de la Subcomisaría Campos detuvieron a tres mujeres involucradas en un robo agravado. Según la denuncia, la víctima fue abordada por mujeres armadas con cuchillos que le sustrajeron el celular. Dos de las sospechosas, de entre 20 y 32 años, fueron ubicadas gracias a las descripciones brindadas y quedaron a disposición de la Justicia.

