La Policía de Mendoza rodeó un asentamiento en Tunuyán: 11 detenidos

Los procedimientos se realizaron en Tunuyán y fueron seguidos desde drones, por la división VANT.

En un contundente despliegue de seguridad, la Policía de Mendoza realizó una serie de allanamientos en el asentamiento Rodrigo de Tunuyán , como parte de una serie de operativos de saturación destinados a combatir el delito en zonas críticas del Valle de Uco.

La intervención fue coordinada por la Jefatura Departamental y se ejecutó tras reiteradas denuncias realizadas al sistema 911 por vecinos de calle Francisco Delgado, donde se reportaban hechos delictivos que generaban preocupación en la comunidad.

Con una importante presencia policial en las calles, instalación de puestos de control, patrullajes a pie y tareas de inteligencia e identificación, el operativo se desarrolló con resultados contundentes .

Durante los allanamientos , los efectivos lograron aprehender a 11 personas , además de identificar a 90 ciudadanos , controlar 84 vehículos entre autos y motos , y labrar 10 actas por infracciones viales .

operativo en tunuyan La Policía de Mendoza, en pleno accionar de un nuevo operativo, esta vez, en Tunuyán.

Estas acciones permitieron desarticular posibles focos delictivos que operaban en la zona, fortaleciendo el compromiso del Ministerio de Seguridad y Justicia con los vecinos de Tunuyán.

En el procedimiento participaron distintas unidades tácticas de la Policía de Mendoza, tales como Cuerpos Especiales, la Unidad Investigativa Departamental (UID), la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), Policía Vial, Comisaría 15 y la Policía Contra el Narcotráfico (PCN). Asimismo, se contó con el soporte de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que brindó apoyo aéreo, y el monitoreo permanente desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y el Centro Inteligente de Operaciones (CIO) de Tunuyán.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que estos operativos continuarán intensificándose con el objetivo de prevenir delitos, marcar una fuerte presencia territorial y brindar respuestas concretas a los vecinos.

Los exitosos allanamientos en Tunuyán refuerzan el accionar de la Policía de Mendoza, que en los últimos meses está realizando este tipo de operativos generales en varios puntos de la provincia.