28 de abril de 2026
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Tunuyán será sede de UCOMIEL, el evento que impulsa el consumo de miel

Se realizará en Colonia Las Rosas con participación de toda la región. Valle de Uco cuenta con más de 13 mil colmenas de miel y busca potenciar su desarrollo.

La edición 2025 de la Uco Miel fue un exito.

La edición 2025 de la Uco Miel fue un exito.

La propuesta, organizada por la Cooperativa Apitun, el INTA y los municipios del Valle de Uco, se llevará a cabo el 14 y 15 de mayo próximos en la planta de extracción apícola comunitaria de Apitun, ubicada sobre calle San Martín, en Colonia Las Rosas, Tunuyán.

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El desafío de aumentar el consumo de miel

El jefe de la Agencia de INTA Tunuyán, Javier Castillo, explicó que uno de los principales objetivos de UCOMIEL es incentivar el consumo de miel en la comunidad.

En ese sentido, remarcó que en Argentina el consumo es muy bajo: apenas alcanza los 150 gramos por persona al año, muy por debajo de otros países donde supera el kilo per cápita.

Una actividad clave en la región del Valle de Uco

Respecto al desarrollo de la apicultura en el Valle de Uco, Castillo destacó el potencial productivo de la zona, que cuenta con más de 13 mil colmenas. En este contexto, el evento también apunta a visibilizar el trabajo de los productores y fortalecer una actividad que tiene un rol importante en la economía regional.

Embed - UCOMIEL: se viene el evento que año tras año busca promover y aumentar el consumo de miel

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