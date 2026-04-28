Tunuyán será sede de UCOMIEL, el evento que impulsa el consumo de miel

El Valle de Uco se prepara para una nueva edición de UCOMIEL, el evento que busca promover el consumo de miel y fortalecer la actividad apícola en la región.
Se realizará en Colonia Las Rosas con participación de toda la región. Valle de Uco cuenta con más de 13 mil colmenas de miel y busca potenciar su desarrollo.
El Valle de Uco se prepara para una nueva edición de UCOMIEL, el evento que busca promover el consumo de miel y fortalecer la actividad apícola en la región.
La propuesta, organizada por la Cooperativa Apitun, el INTA y los municipios del Valle de Uco, se llevará a cabo el 14 y 15 de mayo próximos en la planta de extracción apícola comunitaria de Apitun, ubicada sobre calle San Martín, en Colonia Las Rosas, Tunuyán.
El jefe de la Agencia de INTA Tunuyán, Javier Castillo, explicó que uno de los principales objetivos de UCOMIEL es incentivar el consumo de miel en la comunidad.
En ese sentido, remarcó que en Argentina el consumo es muy bajo: apenas alcanza los 150 gramos por persona al año, muy por debajo de otros países donde supera el kilo per cápita.
Respecto al desarrollo de la apicultura en el Valle de Uco, Castillo destacó el potencial productivo de la zona, que cuenta con más de 13 mil colmenas. En este contexto, el evento también apunta a visibilizar el trabajo de los productores y fortalecer una actividad que tiene un rol importante en la economía regional.