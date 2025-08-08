Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Fueron registrados ante la justicia electoral y la junta provincial, y participarán de los comicios por cargos para el Congreso, la Legislatura y doce Concejos Deliberantes.

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica

Foto: Prensa UCR Mendoza
Por Sitio Andino Política

Teléfonos ardiendo, reuniones de último momento, llenado de documentación a contrarreloj, apoderados partidarios al borde del desmayo. Así se vivió el cierre para la presentación de frentes y alianzas para las elecciones del 26 de octubre en Mendoza.

Algunos hicieron los deberes con antelación y llevaron en tiempo y forma los papeles a la justicia electoral nacional y a la junta provincial, mientras otros todavía discutían la pertenencia o no a una coalición.

Elecciones 2025 en Mendoza: los frentes que se anotaron primeros

  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: denominado solo "La Libertad Avanza" para los cargos nacionales. La nueva alianza entre mileístas y cornejistas está integrada por LLA, la Unión Cívica Radical, Partido Renovador Federal y Partido Acción Solidario de Las Heras. La plataforma electoral se basa en los diez puntos del Pacto de Mayo y fue presentada por Facundo Correa Llano y Andrés Lombardi en conjunto.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fcorreallano/status/1953627847387501009&partner=&hide_thread=false
  • Fuerza Justicialista Mendoza: integrado por el Partido Justicialista; el Partido Intransigente; el Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur; Partido Solidario; Partido del Trabajo y del Pueblo; Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad; y Unidad Popular.
Anabel Fernández Sagasti y Emir Félix
  • Frente Verde: conformado por el Partido Verde, el Movimiento Libres del Sur y Reconstruyendo Malargüe.
Frente Verde
  • Frente “Provincias Unidas en Defensa de Mendoza”: una escisión de la exLa Unión Mendocina. Lo integran Compromiso Federal, Hacemos, Partido FE, Coalición Cívica, Partido Socialista, Partido Federal, Unión Popular, Radicales por el futuro, Más Luján, Jubilados auténticos, Movimiento de Unidad Popular, Encuentro por General Alvear, Encuentro por Tupungato, Encuentro por San Carlos, Activa Junín, Creo en San Carlos, Primero Guaymallén, Compromiso Universitario, Vientos de Cambio de Maipú, Mates por Godoy Cruz, Partido UNO, Verde Genuino y Mesa gremial Mendoza.
Frente Provincias Unidas Mendoza
  • Frente de Izquierda y Los Trabajadores-Unidad: la coalición de izquierda estará integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LautaroJimenezB/status/1949203434160464009&partner=&hide_thread=false

Elecciones 2025 en Mendoza: los que se apuntan pero todavía no se registran

  • Frente PRO Libertario Demócrata: integrado —en principio— por el PRO, el Partido Libertario y el Partido Demócrata. El frente de “neto corte liberal” negociaba condiciones hasta último momento, con amenazas de algunos de sus miembros de ir en solitario si no hay reparto equitativo de cargos.
1 de mayo de 2025, Mechi Llano diputada, Álvaro Martínez Libertad Avanza, asamblea legislativa
  • Partido de los Jubilados: tras no arribar a un acuerdo con sus exaliados de LAUM, su dirigencia definió jugar en solitario para priorizar su "identidad y agenda de defensa de los derechos previsionales, con foco en los sectores más vulnerables".
partido de los jubilados
  • Protectora Fuerza Política: presentado inicialmente como "Creer en Mendoza, con vos", la alianza entre José Luis Ramón y Daniel Orozco iría a las urnas con el sello de Protectora. Aquí confluye ese partido con el del lasherino (Ciudades en Acción). “Estaremos en el frente de batalla”, indicaron ante la consulta de este medio, aunque todavía no hay registro en la justicia electoral.

Cabe recalcar que a estos frentes y fuerzas políticas se suman aquellas municipales que se anotaron para dar la batalla electoral solo en la categoría de concejales en sus municipios, que no contarán con candidatos/as para la Legislatura y/o el Congreso nacional.

