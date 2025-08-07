Reapareció Diana Mondino con durísimas frases contra Milei por $Libra y sus perros

Videos

La excanciller rompió el silencio y dejó frases incómodas para el Gobierno: puso en duda la inteligencia del Presidente, criticó la promoción de $Libra y ironizó sobre sus perros.

Después de meses de silencio, la excanciller Diana Mondino reapareció con fuertes definiciones sobre Javier Milei en una entrevista con el periodista Mehdi Hasan de Al Jazeera English. En un cruce cargado de tensión, la exfuncionaria no solo se diferenció del Presidente en varias posturas, sino que también dejó frases que incomodaron al oficialismo.

Críticas explosivas de Diana Mondino a Milei por $LIBRA: "¿Estúpido o corrupto?"

Uno de los momentos más explosivos ocurrió cuando Hasan la presionó para hablar sobre el escándalo de $LIBRA, la criptomoneda que Milei, ya siendo presidente, promocionó en su cuenta oficial y que luego se desplomó, dejando cientos de inversores afectados.

Ante la insistencia del entrevistador, Mondino respondió: “Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”.

Cuando Hasan celebró la respuesta con un “es la primera vez que dice que es corrupto o estúpido”, Mondino intentó retroceder. Aclaró que no estaba afirmando nada, sino presentando dos escenarios. Pero la frase ya había quedado registrada.

Diferencias con Milei sobre venta de órganos, el Papa y sus perros

Mondino también marcó distancia sobre otras polémicas:

  • Dijo que Milei no debería haber tuiteado el link a $LIBRA.
  • Aseguró no estar de acuerdo con la venta de órganos.
  • Y esquivó definiciones cuando se le preguntó si el mandatario tomaba decisiones influenciado por sus perros.

“He visto a los perros dos veces. No me gustan”, dijo. Y luego ironizó: “Quizás otros líderes hablen con gatos”.

Otros tiempos: Diana Mondino destrozó a Javier Milei en una entrevista.

Salud mental y vínculos rotos

En otro tramo, Hasan le preguntó directamente si creía que Milei tenía problemas de salud mental. Mondino no lo negó, pero respondió con ambigüedad: “Carlos Rodríguez [exasesor de Milei] siempre tiene razón”, dijo con una sonrisa, luego de que el periodista recordara que Rodríguez había acusado al Presidente de desequilibrado.

La excanciller también se diferenció del discurso presidencial sobre el Papa Francisco y evitó justificar la frase del libertario en la que comparó al Estado con un pedófilo en un jardín de infantes.

“No me voy a casar con él. No tiene que gustarme”, respondió. Aun así, defendió el rumbo económico del gobierno, subrayando la necesidad de equilibrio fiscal y apertura comercial.

Sobre su patrimonio, negó ser la funcionaria más rica del gabinete, aunque deslizó que las declaraciones juradas de otros ministros podrían no haber sido del todo precisas. “Tal vez el que lo declaró [sí lo era], pero yo no era la más rica. Ojalá lo fuera”, respondió.

