31 de mayo de 2026
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Colombia

Elecciones en Colombia: De la Espriella ganó la primera vuelta y enfrentará a Cepeda en el balotaje

Colombia definirá su próximo presidente en segunda vuelta. De la Espriella y Cepeda disputarán el balotaje tras una elección marcada por la polarización.

Las elecciones en Colombia cerraron con la ventaja de la derecha libertaria

Las elecciones en Colombia cerraron con la ventaja de la derecha libertaria

 Por Marcelo López Álvarez

Colombia tendrá segunda vuelta presidencial. Los comicios de este domingo no proclamaron un ganador en primera vuelta y dejaron en pie a dos candidatos con proyectos políticos diametralmente opuestos: el abogado Abelardo de la Espriella, de orientación ultraderechista libertaria y denominado el "Milei Colombiano" y el senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y delfín político del presidente Gustavo Petro. Ambos se enfrentarán el próximo 21 de junio por la conducción del Ejecutivo nacional.

Con el 98,70% de las mesas escrutadas (120.442 sobre un total de 122.020), la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que De la Espriella obtuvo el 43,73% de los sufragios, equivalente a más de 10,1 millones de votos. Cepeda, por su parte, alcanzó el 40,91%, con aproximadamente 9,5 millones de adhesiones. La diferencia entre ambos se situó en torno a los 659.000 votos, un margen que refleja la intensidad de una disputa que se extendió durante toda la jornada sin que ninguno lograra superar el umbral necesario para consagrarse en primera vuelta.

La Registraduría (Justicia Electoral) destacó que la jornada transcurrió con normalidad y plenas garantías institucionales. Votaron más de 23 millones de personas, lo que representó aproximadamente el 56% del padrón electoral. Los votos en blanco sumaron cerca de 400.000, el 1,7% del total; los nulos rondaron los 240.000; y los no marcados, apenas 47.000.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta

El colapso del uribismo

El resultado más llamativo de la jornada no estuvo en el duelo entre los dos candidatos que avanzaron, sino en el desplome de Paloma Valencia, postulante del Centro Democrático y candidata avalada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con el 97% de las mesas contabilizadas, Valencia apenas superó el 6,9% de los votos (poco más de 1,5 millones de sufragios), quedando relegada a un distante tercer lugar.

La derrota de Valencia no es un dato menor en la historia política reciente del país. Durante décadas, Uribe fue el árbitro indiscutido del voto conservador y de derecha en Colombia. La migración masiva de ese electorado hacia la figura de "El Tigre" De la Espriella sugiere un desplazamiento de poder significativo dentro del espectro ideológico derechista: el modelo del uribismo tradicional cedió terreno ante una opción más radical. El resultado de este domingo podría marcar el cierre de un ciclo político que terció en el país por más de veinte años.

Dos visiones en disputa

La segunda vuelta enfrentará, en términos precisos, dos concepciones del Estado y del rumbo nacional. De la Espriella llega al balotaje con el impulso de haber liderado la primera ronda y con un caudal de votos que supera los diez millones. Su campaña construyó una base de apoyo sólida entre los sectores que históricamente respaldaron las posiciones más conservadoras y de seguridad dura, y absorbió buena parte del electorado que en otra instancia habría optado por el uribismo.

Cepeda, en tanto, representa la continuidad del proyecto del gobierno Petro y llega a la instancia definitiva con un resultado que, si bien es inferior en términos numéricos, no debe subestimarse: más de 9,5 millones de votos en primera vuelta constituyen una base electoral relevante. Su desafío de cara al 21 de junio será ampliar esa coalición más allá de los límites del Pacto Histórico, sumando votos tanto por izquierda como por centro derecha.

La disputa por los votos restantes

Con los resultados de hoy como punto de partida, ambas campañas iniciarán de inmediato una etapa orientada a capturar el apoyo de los sectores que quedaron fuera de la contienda. El comportamiento de los votantes de los candidatos Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Claudia López (que en conjunto superan el 12%) tendrá incidencia directa sobre el resultado final, aunque ninguno de esos líderes ha realizado aún pronunciamientos formales sobre a quién respaldarán en la siguiente instancia.

La segunda vuelta se presentará como un escenario super polarizado que ya quedo reflejado en está primera instancia. La diferencia de poco más de dos puntos y medio entre los candidatos en la primera vuelta no garantiza tendencia alguna, y el resultado del 21 de junio dependerá, en gran medida, de la capacidad de cada fuerza para movilizar a sus propios votantes y, al mismo tiempo, persuadir a quienes aún no han tomado partido.

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