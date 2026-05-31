Colombia define su futuro político entre la continuidad de Petro y el giro libertario

Colombia vota este domingo tras siete semanas de campaña y la mirada atenta de Estados Unidos y las amenazas de Donald Trump a una fotografía política que apunta, casi sin discusión, a una segunda vuelta el 21 de junio

Este domingo, los ciudadanos elegirán al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño , y todo indica que ningún aspirante logrará superar el 50 por ciento en la primera vuelta.

Los tres candidatos que encabezan los sondeos, Iván Cepeda , Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia , cerraron sus campañas con actos multitudinarios en Barranquilla, Medellín y Bogotá respectivamente. La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría , publicada el sábado, ubicó a Cepeda en 33,4 por ciento y a De la Espriella en 30,9, con Valencia en 12,6 . Más llamativo aún: en apenas un mes, el abogado De la Espriella, a quien apodan el Milei colombiano , subió diez puntos, mientras el candidato del Pacto Histórico y continuidad de Gustavo Petro cayó cuatro.

El Centro de Eventos La Macarena de Medellín fue el escenario escogido por Abelardo de la Espriella para bajar el telón de su campaña. Con camiseta de la Selección Colombia y sombrero aguadeño, el candidato entró entre efectos de humo y chispas ante miles de simpatizantes que portaban banderas blancas y coreaban: "Vamo, vamo Abelardo, que en primera tenemos que ganar".

De la Espriella insistió en marcar distancia con la clase política tradicional. "Aquí no hay tamales ni politiquería", dijo. Fue la frase que más ovaciones cosechó en una noche en que también lanzó su dardo más afilado contra el Gobierno: "La era de Petro, su Paz Total, su heredero y 'Pinturita' llegó a su fin", en referencia directa al presidente saliente, al senador Iván Cepeda y al exalcalde Daniel Quintero.

Su candidato a la vicepresidencia, el exministro José Manuel Restrepo, elevó la apuesta: "Tengo la certeza de que este será el último evento público de campaña que haremos, ¡porque ganaremos en primera vuelta!". Una afirmación que, de acuerdo con los números, luce más como deseo que como pronóstico.

De la Espriella que se hace llamar por sus seguidores como "El Tigre" es catalogado por los medios como el Milei colombiano, un outsider de la política tradicional que llega con propuestas y discurso muy similar a las del presidente argentino.

image Abelardo de la Espriella, el candidato libertario y outsider a la presidencia de Colombia

Valencia: la centroderecha pierde espacio

La candidata del centro derecha, seguidora del expresidente Álvaro Uribe, con el sello de Centro Democrático, centró su discurso en la disciplina, el orden y la necesidad de derrotar al petrismo. "Nosotros estamos hechos no para ganar encuestas, sino para ganar elecciones", afirmó ante sus seguidores en el cierre de campaña, buscando sembrar confianza pese a las cifras que la ubican tercera en las preferencias.

La senadora también salió al paso de las críticas internas que generó la elección de su vicepresidente, Juan Daniel Oviedo, un técnico independiente que no pertenece al uribismo tradicional: "Algunos dicen que me equivoqué; les digo todo lo contrario: fue una elección perfecta". El evento contó con la presencia de figuras como la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez y dirigentes de los partidos que participaron en la Gran Consulta.

Valencia se mostró en campaña junto al expresidente Álvaro Uribe, pero fracasaron sus intentos de sumar al exalcalde de Medellín Sergio Fajardo.

Cepeda reivindica a Petro

El candidato oficialista del Pacto Histórico, el filósofo y actual senador Iván Cepeda, ungido por Petro como su delfín político, intentó sin embargo modular el tono. Aseguró: "No gobernaré desde el autoritarismo" y prometió recorrer las regiones del país manteniendo el compromiso de continuidad de las políticas de Gustavo Petro.

image Iván Cepeda, filosofo y actual senador es el candidato del oficialismo en Colombia.







Una campaña sin debates y con sorpresas

El cierre de la campaña tiene un rasgo inédito en la historia política del país: por primera vez, los principales candidatos a la presidencia nunca se enfrentaron en un debate público. La confrontación quedó reducida a los monólogos en las plazas y a los ataques cruzados en redes sociales.

Los analistas advierten que el escenario puede deparar sorpresas. Hace cuatro años, las encuestas pronosticaban una segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez; terminó siendo entre Petro y Rodolfo Hernández, el empresario que nadie vio venir.

Lo que sí parece fuera de duda es el sentido general del voto: Colombia llega a estas elecciones dividida entre quienes quieren continuar el proyecto de centro izquierda del gobierno de Petro y quienes buscan un viraje fuerte hacia los territorios de la derecha, con tintes libertarios y de espectáculo político.