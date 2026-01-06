6 de enero de 2026
Continúa la tensión

Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a una movilización general en defensa de la independencia y democracia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó al pueblo a marchar en las calles el próximo miércoles para defender la soberanía de su país ante las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos, luego de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

Gustavo Petro convocó a una marcha contra Estados Unidos

"Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!", escribió Petro en la red social X.

Según Noticias Argentinas, el presidente colombiano invitó además a todos los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera de Colombia en la entrada de sus casas o lugares de trabajo.

Cruces entre Donald Trump y Gustavo Petro

En las últimas horas, Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vincularon con el narcotráfico, y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo. A su vez, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado oficial frente a las amenazas lanzadas por Trump en el que expresó su "más enérgico rechazo" e indicó que "resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia".

Es que tras la detención de Maduro, el presidente de Estados Unidos declaró: "Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte".

donald trump
Donald Trump.

Donald Trump.

Ante esto, Petro lanzó: "Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular".

En ese sentido, el colombiano agregó: "Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo".

