Gustavo Petro respondió a las amenazas de Donald Trump: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas"

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , rechazó las amenazas lanzadas por el mandatario de Estados Unidos , Donald Trump , quien calificó a ese país de "enfermo", luego de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro . A su vez, la Cancillería colombiana expresó que mantendrá las "relaciones internacionales basadas en el diálogo".

Tras la operación de inteligencia para detener a Maduro en Venezuela , el estadounidense se refirió al rumbo político de la región y a la política antidrogas. En ese contextó declaró: " Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma . Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte".

Luego, sobre la presidencia de Petro agregó: " Él tiene procesadoras de cocaína y fábricas de cocaína. No va a estar haciéndolo por mucho tiempo ". Al ser consultado respecto a una intervención militar , Trump respondió: "Eh, suena bien para mí, sí”.

Ante esto, Petro publicó un mensaje extenso a través de la red social X, luego de que cuestionara públicamente la detención de Maduro y la calificara como un secuestro. El Colombiano apuntó contra Donald Trump y Marco Rubio , secretario de Estado.

"El presidente de Colombia es el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía de Colombia por orden constitucional, constitución de hace 34 años que mi movimiento hizo después de dejar las armas en la insurgencia y firmar un Pacto: una nueva constitución por elección popular de la Asamblea Nacional Constituyente", escribió el mandatario.

"Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular", aseguró el colombiano.

A su vez, en su mensaje, Petro señaló: "Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso".

El mensaje de la Cancillería de Colombia

Asimismo, la Cancillería de Colombia emitió el domingo un comunicado oficial para rechazar las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense en el que expresó su "más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia".

En ese sentido, recordó que Petro fue legítimamente elegido por "voluntad soberana" de los colombianos y que ejerce la presidencia conforme al orden constitucional vigente en Colombia: "Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional".

Además indicó que las amenazas directas de Trump contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente los de igualdad soberana de los Estados, la no intervención y el respeto mutuo, pilares esenciales del sistema internacional establecido en el marco de las Naciones Unidas.

La Cancillería reafirmó también la disposición permanente del Estado colombiano a mantener relaciones internacionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto recíproco mientras actúa con coherencia, firmeza institucional y "pleno apego al derecho internacional" en la defensa de sus intereses y de su posición como Estado soberano en el sistema internacional, según informó Noticias Argentinas.