Por qué vino Alejandra Monteoliva a Mendoza y con quién se reunió

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , visitó Mendoza este viernes con una agenda breve en la que encabezó actividades vinculadas a seguridad y a las fuerzas federales .

Durante su paso por la provincia, la funcionaria participó de la firma de un convenio para integrar sistemas de identificación balística y también encabezó una entrega de viviendas destinadas a familias de gendarmes en la provincia.

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Una de las actividades centrales fue la firma de un acuerdo que permitirá interconectar el sistema balístico de Mendoza con bases de datos nacionales e internacionales , con el objetivo de mejorar la investigación de delitos con armas de fuego.

El convenio habilita la interoperabilidad entre el sistema IBIS —que permite identificar y comparar evidencias balísticas— y el sistema nacional administrado por la Policía Federal, lo que posibilita cruzar información en tiempo real y acelerar el esclarecimiento de causas .

En esa actividad, Monteoliva estuvo acompañada por la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, y la vicegobernadora Hebe Casado, en lo que fue el único encuentro institucional compartido durante la jornada.

Embed - María Mercedes Rus on Instagram: "Junto a la ministra de Seguridad de la Nación firmamos un convenio clave para fortalecer la investigación criminal en Mendoza. Este acuerdo nos permite hacer interoperables las bases de datos de nuestro recientemente inaugurado laboratorio de identificación balística con las de la Policía Federal, integrando información en tiempo real. Mendoza es hoy la primera y única provincia del país que cuenta con un laboratorio de estas características en su policía, lo que nos da una ventaja concreta en la investigación de delitos. Esta herramienta nos permite actuar con mayor eficacia sobre el uso ilegal de armas de fuego y avanzar en el esclarecimiento de hechos graves, desde homicidios hasta robos cometidos con armas. Además, nos abre la posibilidad de vincular nuestras bases con otros países de la región y con más de 80 países que utilizan este sistema, fortaleciendo la seguridad con una mirada global. Más tecnología, más inteligencia criminal y un Estado que investiga mejor para dar respuestas concretas frente al delito." View this post on Instagram

Además, la agenda incluyó una reunión con autoridades del Ministerio Público Fiscal Federal para coordinar estrategias en delitos complejos, como narcotráfico, trata de personas y lavado de activos.

Entrega de viviendas para gendarmes en Guaymallén

La otra actividad que encabezó la ministra tuvo lugar en Guaymallén, donde se realizó la entrega de 22 viviendas destinadas a familias de gendarmes.

Según explicó la propia funcionaria, las casas están destinadas a efectivos que prestan servicio en Malargüe y forman parte de un programa nacional que ya suma más de 300 viviendas adjudicadas en todo el país.

“El bienestar de nuestros efectivos es fundamental para garantizar la seguridad de todos los argentinos”, sostuvo Monteoliva durante el acto, en línea con el enfoque del Gobierno nacional sobre el rol de las fuerzas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2035083373706703203&partner=&hide_thread=false UNA LLAVE, UNA FAMILIA, UN RECONOCIMIENTO



Hoy entregamos 22 viviendas en Mendoza, para familias de gendarmes que cumplen servicio lejos de su casa.



Detrás de cada uniforme hay una familia que acompaña y sostiene. El bienestar de nuestros efectivos no es un detalle: es parte de… pic.twitter.com/CqHwpnMktz — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 20, 2026

La visita de la ministra se dio en un contexto de coordinación entre Nación y la provincia en materia de seguridad, con eje en la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de las fuerzas federales en el territorio.