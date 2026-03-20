20 de marzo de 2026
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Alejandra Monteoliva

Por qué vino Alejandra Monteoliva a Mendoza y con quién se reunió

La ministra de Seguridad de la Nación desarrolló una agenda breve en la provincia con actividades vinculadas a seguridad y fuerzas federales. Los detalles.

La funcionaria bullrichista pasó por la provincia y encabezó varias actividades.

La funcionaria bullrichista pasó por la provincia y encabezó varias actividades.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, visitó Mendoza este viernes con una agenda breve en la que encabezó actividades vinculadas a seguridad y a las fuerzas federales.

Durante su paso por la provincia, la funcionaria participó de la firma de un convenio para integrar sistemas de identificación balística y también encabezó una entrega de viviendas destinadas a familias de gendarmes en la provincia.

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Alejandra Monteoliva firmó un convenio en Mendoza para integrar sistemas balísticos

Una de las actividades centrales fue la firma de un acuerdo que permitirá interconectar el sistema balístico de Mendoza con bases de datos nacionales e internacionales, con el objetivo de mejorar la investigación de delitos con armas de fuego.

El convenio habilita la interoperabilidad entre el sistema IBIS —que permite identificar y comparar evidencias balísticas— y el sistema nacional administrado por la Policía Federal, lo que posibilita cruzar información en tiempo real y acelerar el esclarecimiento de causas.

En esa actividad, Monteoliva estuvo acompañada por la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, y la vicegobernadora Hebe Casado, en lo que fue el único encuentro institucional compartido durante la jornada.

Embed - María Mercedes Rus on Instagram: "Junto a la ministra de Seguridad de la Nación firmamos un convenio clave para fortalecer la investigación criminal en Mendoza. Este acuerdo nos permite hacer interoperables las bases de datos de nuestro recientemente inaugurado laboratorio de identificación balística con las de la Policía Federal, integrando información en tiempo real. Mendoza es hoy la primera y única provincia del país que cuenta con un laboratorio de estas características en su policía, lo que nos da una ventaja concreta en la investigación de delitos. Esta herramienta nos permite actuar con mayor eficacia sobre el uso ilegal de armas de fuego y avanzar en el esclarecimiento de hechos graves, desde homicidios hasta robos cometidos con armas. Además, nos abre la posibilidad de vincular nuestras bases con otros países de la región y con más de 80 países que utilizan este sistema, fortaleciendo la seguridad con una mirada global. Más tecnología, más inteligencia criminal y un Estado que investiga mejor para dar respuestas concretas frente al delito."
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Además, la agenda incluyó una reunión con autoridades del Ministerio Público Fiscal Federal para coordinar estrategias en delitos complejos, como narcotráfico, trata de personas y lavado de activos.

Entrega de viviendas para gendarmes en Guaymallén

La otra actividad que encabezó la ministra tuvo lugar en Guaymallén, donde se realizó la entrega de 22 viviendas destinadas a familias de gendarmes.

Según explicó la propia funcionaria, las casas están destinadas a efectivos que prestan servicio en Malargüe y forman parte de un programa nacional que ya suma más de 300 viviendas adjudicadas en todo el país.

“El bienestar de nuestros efectivos es fundamental para garantizar la seguridad de todos los argentinos”, sostuvo Monteoliva durante el acto, en línea con el enfoque del Gobierno nacional sobre el rol de las fuerzas.

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La visita de la ministra se dio en un contexto de coordinación entre Nación y la provincia en materia de seguridad, con eje en la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de las fuerzas federales en el territorio.

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