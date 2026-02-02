Mendoza suma un laboratorio balístico único en el país y se integra a la red internacional de Interpol

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, inauguraron este lunes el Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas, una herramienta clave para la investigación criminal que posiciona a Mendoza como la primera provincia del país en contar con un laboratorio de estas características bajo la órbita exclusiva de una policía provincial e integrado a la red internacional IBIN de Interpol.

La puesta en funcionamiento del nuevo espacio representa un avance estructural en el sistema de seguridad y justicia de la provincia , al incorporar tecnología de identificación balística con estándares internacionales, mejorar la trazabilidad de la evidencia y optimizar los tiempos de investigación en causas judiciales.

El laboratorio cuenta con equipamiento de última generación , entre ellos el sistema IBIS (Integrated Ballistic Identification System), considerado el estándar global para la identificación balística. A esto se suman microscopios digitales Quantum y macrocomparadores Leica, que permiten analizar armas de fuego, proyectiles y vainas servidas, vincular distintos hechos delictivos y fortalecer el trabajo pericial.

Gracias a esta tecnología, los investigadores podrán establecer con mayor rapidez y precisión si un arma fue utilizada en uno o varios delitos, incluso en hechos ocurridos en diferentes jurisdicciones.

02 de Febrero de 2025, inauguración del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas Foto: Cristian Lozano

Mendoza, única provincia con cuatro laboratorios especializados en seguridad

Con la incorporación del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas, Mendoza se convierte en la única provincia del país en contar con cuatro laboratorios especializados al servicio de la seguridad pública. A este nuevo espacio se suman el Laboratorio de Huellas Genéticas, el Laboratorio Forense Digital y el Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros.

El Laboratorio de Huellas Genéticas, ampliado tras la sanción de la ley en 2025, incrementó su capacidad de análisis y comparación de perfiles genéticos y ya supera las 104.000 muestras recolectadas, consolidándose como uno de los más reconocidos de Latinoamérica.

Tecnología aplicada a delitos complejos y seguridad vial

El esquema se completa con el Laboratorio Forense Digital, equipado con tecnología como GreyKey y UFED Premium, orientada al análisis de dispositivos electrónicos en investigaciones de delitos complejos, una necesidad creciente ante el avance de las modalidades delictivas con raíz digital.

También forma parte de este entramado el Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros, desarrollado junto con el INTI, que busca garantizar controles viales confiables y transparentes en toda la provincia.

Cornejo: “Es una herramienta clave para el esclarecimiento y la prevención del delito”

Durante el acto, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la magnitud de la incorporación del laboratorio al Plan de Seguridad de Mendoza y remarcó que se trata del cuarto laboratorio creado en la provincia.

“El orgullo no es solo por la tecnología, sino por todo lo que contribuye al esclarecimiento de delitos y, a la larga, también como herramienta para la prevención”, señaló el mandatario, quien recordó que el trabajo balístico previo, realizado de manera manual, ya permitió esclarecer homicidios en los últimos años.

02 de Febrero de 2025, Gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, inauguraron el Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas Foto: Cristian Lozano

En ese sentido, afirmó que la nueva tecnología permitirá pasar de un trabajo artesanal a uno sustentado en software de avanzada, con resultados más rápidos y pruebas indubitables, incluso para reconstruir hechos del pasado que permanecían impunes.

Un laboratorio único bajo la órbita de la Policía de Mendoza

Cornejo subrayó además que se trata del único laboratorio balístico del país que dependerá directamente de una policía provincial y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia, aunque brindará asistencia tanto a la Justicia provincial como a la federal.

El gobernador sostuvo que estas herramientas forman parte de un plan de seguridad que ya muestra resultados en la reducción de delitos violentos, como robos agravados y homicidios, aunque reconoció que persisten desafíos en otros indicadores.

Inversión estratégica y articulación internacional

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, remarcó que la puesta en marcha del laboratorio cumple un rol central en la prevención y el esclarecimiento de delitos graves cometidos con armas de fuego, como homicidios, robos agravados y hechos vinculados al narcotráfico.

Rus destacó que el laboratorio fue posible gracias a una inversión estratégica de 1,6 millones de dólares realizada por el Gobierno provincial, que queda como patrimonio permanente de Mendoza y marca un hito a nivel nacional.

02 de Febrero de 2025, Ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, inauguración del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas Foto: Cristian Lozano

Asimismo, subrayó que la integración con bases internacionales de países como Estados Unidos y Chile fortalece la lucha contra el delito organizado y envía un mensaje disuasivo a la delincuencia.

Cómo funcionará el sistema IBIS

El equipamiento adquirido incluye estaciones de adquisición de vainas y proyectiles, un servidor de correlación, estaciones de análisis y un microscopio tridimensional, todos integrados en el sistema IBIS, utilizado por más de 80 países a través de la red IBIN de Interpol.

El sistema captura y compara microcaracterísticas mediante microscopía 3D y algoritmos de coincidencia, lo que permite vincular distintos hechos delictivos, incluso a nivel internacional, y acelerar los procesos de identificación balística.

Una base de evidencia para combatir el crimen organizado

El proyecto prevé además la creación de una Base de Evidencia Balística, donde se almacenarán datos de proyectiles, vainas y armas de fuego. Esta base permitirá generar vínculos entre hechos criminales locales, provinciales, nacionales e internacionales, y detectar conexiones con problemáticas complejas como el narcotráfico, la criminalidad organizada y la trata de personas.

Un edificio diseñado para la tecnología forense

El Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas funcionará en un edificio nuevo de 75 metros cuadrados, construido en el predio del Palacio Policial de la Ciudad de Mendoza, bajo la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Policía Científica.

Se trata de una obra de rápida ejecución, diseñada específicamente para albergar tecnología de última generación y consolidar un plan estratégico que apunta a más seguridad, prevención y eficiencia en la persecución penal.