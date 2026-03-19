Supermercados: La Anónima adquiere 12 sucursales del Grupo Libertad ¿Qué pasa en Mendoza?

El mundo del supermercadismo argentino sigue dando noticias con un reordenamiento de sus operaciones que hace tiempo no se veía. Ayer se conoció que la cadena de supermercados La Anónima , de la familia Braun, formalizó un acuerdo de adquisición parcial del fondo de comercio correspondiente a la división de Hipermercados del Grupo Libertad . La operación contempla la transferencia de doce sucursales distribuidas en ocho provincias (no incluye Mendoza) , más un centro de distribución , e implica el traspaso del personal que actualmente trabaja en esos establecimientos.

Las doce sucursales involucradas, cuatro se encuentran en la ciudad de Córdoba, dos en Tucumán y las restantes en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero. Se trata, en todos los casos, de plazas en las que La Anónima tenía escasa o nula presencia. La empresa, fundada hace 117 años y cuya identidad comercial se construyó históricamente sobre la Patagonia y ciudades medianas del interior, da con este movimiento un salto cualitativo hacia el centro y norte del territorio nacional .

Fuentes del Grupo Libertad , perteneciente al Grupo Calleja , aseguraron a Sitio Andino que en Mendoza seguirán operando bajo su administración mientras “el grupo está en conversaciones con terceros para asegurar la continuidad de la operación del establecimiento comercial de venta minorista en Mendoza y el mantenimiento de los puestos de trabajo de nuestros colaboradores”, y que esperan próximamente poder brindar mayores precisiones sobre el tema.

Federico Braun, presidente del Directorio de La Anónima , describió la operación como "una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia". La incorporación de estas sucursales eleva a 183 el número de locales de la cadena, que hasta ahora contaba con 171 establecimientos en 91 ciudades . Más relevante aún es la naturaleza de los mercados que ahora se incorporan: capitales provinciales y ciudades intermedias con alta densidad poblacional y mercados de consumo consolidados , donde la competencia con otras cadenas nacionales es directa.

Los centros comerciales de Mendoza no están dentro de la operación con supermercados La Anónima. Desde Libertad aseguran que existen negociaciones con terceros

Libertad profundiza el negocio inmobiliario

Para Grupo Libertad, la venta de sus hipermercados no representa una retirada sino una reorientación deliberada. La compañía, que desde comienzos de 2024 forma parte del Grupo Calleja (la cadena líder de supermercados en El Salvador con más de siete décadas de trayectoria) ha decidido concentrar sus recursos y su gestión en el negocio inmobiliario, específicamente en la operación y expansión de sus Centros Comerciales Paseo Libertad.

Carlos Calleja, vicepresidente del Directorio de Grupo Libertad, explicó que la venta de los hipermercados permite a la empresa "trabajar por la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo" a través del negocio inmobiliario, que el grupo considera estructuralmente más afín a su perfil actual. No se trata de una salida abrupta del mercado argentino sino de una redefinición del rol que la compañía quiere ocupar en él.

Dimensión regional del negocio de real estate

El negocio de real estate del Grupo Calleja tiene una dimensión significativa en la región. Con más de 1,1 millón de metros cuadrados de superficie comercial locativa distribuidos en 50 centros y galerías en Colombia, Argentina y El Salvador, y proyectos en marcha en Uruguay, el grupo recibe en conjunto más de 180 millones de visitantes por año. En Argentina, la presencia se articula a través de 14 centros y galerías en nueve provincias, que concentran más de 1.300 aliados comerciales y reciben alrededor de 40 millones de visitas anuales.

Ramón Quagliata, gerente general de Grupo Libertad, caracterizó el acuerdo como el inicio de "una relación a largo plazo" entre ambas compañías, señalando que la salida de los hipermercados no implica el fin del vínculo con los clientes que frecuentaban esos locales, sino su transformación: esos mismos consumidores seguirán encontrando una propuesta comercial en los centros Paseo Libertad.

Implicancias para el sector supermercadista

La operación plantea interrogantes de fondo sobre la estructura del sector. El supermercadismo argentino atraviesa desde hace años un proceso de consolidación en el que las cadenas nacionales de mediano porte buscan masa crítica para competir con los grandes operadores. La Anónima, con una identidad fuertemente arraigada en mercados donde la competencia de las grandes superficies es menor, enfrenta ahora el desafío de trasladar ese modelo a ciudades donde el escenario competitivo es sustancialmente distinto.

Garantías laborales

La cuestión laboral fue explícitamente contemplada en el acuerdo. Los empleados de los establecimientos transferidos pasarán a integrar la planta de La Anónima, con garantía de continuidad. En un sector donde los procesos de reconversión suelen generar incertidumbre entre los trabajadores, este aspecto fue destacado por ambas partes como un elemento central de la negociación.