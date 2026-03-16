El Agro en Mendoza avanza con un nuevo modelo basado en tecnología, eficiencia y sustentabilidad.

El agro mundial atraviesa una transformación profunda que combina tecnología , presión climática y una creciente exigencia de eficiencia productiva . Automatización , inteligencia artificial , agricultura de precisión y sustentabilidad ya no pertenecen al terreno de las proyecciones futuristas: se han convertido en condiciones básicas para sostener la competitividad en un contexto global cada vez más exigente.

Para regiones como Mendoza y el conjunto de Cuyo , donde el agua , la disponibilidad de mano de obra y los costos productivos constituyen variables estructurales, estas tendencias no solo impactan sobre la producción, sino que pueden redefinir el propio modelo agropecuario .

A escala internacional, la automatización y la inteligencia artificial avanzan con rapidez. Tractores autónomos , robots de desmalezado con visión artificial y sistemas de pulverización inteligente ya forman parte del paisaje productivo en grandes explotaciones de Estados Unidos, Europa y Asia . El crecimiento del mercado global de agricultura digital , impulsado por sensores , plataformas integradas y análisis de datos , confirma que estas tecnologías dejaron de ser marginales para convertirse en estándar .

En el contexto cuyano , la automatización adquiere un sentido particular. La escasez estructural de mano de obra rural y el sostenido aumento de los costos laborales presionan sobre la rentabilidad de las explotaciones . En ese marco, la incorporación de maquinaria inteligente y soluciones robóticas permite sostener niveles productivos sin depender exclusivamente del factor humano , especialmente en tareas repetitivas como el raleo , la cosecha asistida o el control de malezas .

“La automatización ya no es sólo para grandes productores. Hoy vemos interés real de fincas medianas de todo Cuyo que buscan robots, sensores o maquinaria inteligente para ganar eficiencia y previsibilidad”, señala Lucas Gilbert, de Agrocosecha, uno de los especialistas mendocinos en tecnología agropecuaria.

Agricultura de precisión y eficiencia hídrica

Otra de las tendencias centrales es la consolidación de la agricultura de precisión como pilar del esquema productivo. El uso combinado de GPS, imágenes satelitales, sensores de suelo y análisis de datos permite aplicar agua, fertilizantes y fitosanitarios únicamente donde y cuando resultan necesarios. El impacto de esta estrategia es doble: reduce costos y, al mismo tiempo, minimiza el impacto ambiental.

Para Mendoza, donde la disponibilidad hídrica constituye el principal límite estructural, la agricultura de precisión se vuelve una herramienta estratégica. Estudios regionales muestran que la implementación de riego de precisión puede reducir el consumo de agua entre un 20% y un 40%, manteniendo e incluso mejorando los rindes.

“En una provincia como la nuestra, la eficiencia hídrica no es una ventaja competitiva: es una condición de supervivencia. La tecnología hoy permite medir, anticipar y decidir mejor”, explica Gilbert.





dron puverizador Drones pulverizadores y de observación. La tecnología llega con rapidez a la producción agropecuaria de Mendoza

Sustentabilidad y exigencias de mercado

La sustentabilidad y la agricultura regenerativa también dejan de ser un discurso aspiracional para transformarse en una exigencia concreta de los mercados. Importadores y consumidores internacionales demandan cada vez con mayor fuerza información sobre cómo se produce, bajo qué estándares ambientales y con qué prácticas de manejo.

En la vitivinicultura, la fruticultura y el sector hortícola cuyano, la adopción de biocontroladores, bioinsumos, mejoras en la salud del suelo y esquemas de manejo integrado de plagas ya no responde sólo a criterios éticos, sino también comerciales.

“Los compradores externos empiezan a preguntar cómo se produce, no sólo cuánto se produce. La sustentabilidad pasó a ser parte del negocio”, advierte Gilbert.

Gestión integrada

En paralelo, el campo avanza hacia un modelo de gestión cada vez más integrado. La tendencia es abandonar el uso de herramientas aisladas para adoptar plataformas digitales que concentran información climática, datos de suelo, rendimiento de cultivos, funcionamiento de la maquinaria y variables de mercado en un solo entorno. Estas plataformas, potenciadas por inteligencia artificial, ofrecen recomendaciones en tiempo real que abarcan desde el momento óptimo de siembra hasta decisiones de riego, manejo de costos o incluso estrategias de comercialización.

Para los productores de Cuyo, esta integración de datos puede marcar una ventaja clave en un contexto marcado por el cambio climático y la incertidumbre económica. “El productor que toma decisiones con datos tiene una ventaja enorme frente al que sigue trabajando solo por intuición”, resume Gilbert.

Maquinaria, planificación y financiamiento

El escenario también muestra cambios en la dinámica de los mercados de maquinaria y en las formas de financiamiento. A nivel global, se observa un mercado más ordenado y planificado, con menor disponibilidad inmediata de equipos y mayor necesidad de anticipación en las decisiones de compra. Esto obliga a pensar la inversión tecnológica como parte de una estrategia productiva de mediano plazo, y no como una respuesta coyuntural ante una urgencia puntual.

Al mismo tiempo, crecen instrumentos financieros alternativos que permiten diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la dependencia del crédito tradicional. En Argentina, herramientas como los CRA, las LCA y esquemas mixtos adquieren relevancia en un contexto de restricciones de financiamiento, y pueden resultar decisivas para sostener la inversión en tecnología.

Las tendencias globales del agro plantean así un escenario exigente, pero cargado de oportunidades para Mendoza y la región cuyana. La tecnología, la eficiencia y la sustentabilidad ya no son opciones estratégicas, sino el nuevo piso de competitividad.

“El agro cuyano tiene conocimiento, tradición y adaptación. Si logra incorporar tecnología de forma inteligente, puede posicionarse muy bien en el escenario que viene”, concluye Lucas Gilbert.



Escucha la nota completa en Aconcagua Radio



