17 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Arístides Villanueva

Manejaba ebrio por la Arístides Villanueva y quedó detenido

Un hombre quedó aprehendido al ser sorprendido ebrio en un control de alcoholemia en calle Arístides Villanueva.

Importante control vial en la Arístides Villanueva

Importante control vial en la Arístides Villanueva

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un hombre fue aprehendido esta madrugada tras un control de alcoholemia en la Arístides Villanueva, cuando personal policial lo detuvo en una verificación de rutina y se determinó que manejaba con 1,48 gramos por litro de alcohol en sangre.

El procedimiento ocurrió en horas de la madrugada de este martes en el cruce de las calles Tiburcio Benegas y Arístides Villanueva, en plena Ciudad de Mendoza.

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El acusado, Gustavo Soto, manejaba una camioneta y fue trasladado a la comisaría Sexta, donde se le inició el proceso contravencional correspondiente para este tipo de casos.

Manejaba ebrio por la Arístides Villanueva y quedó detenido

Según fuentes policiales, como generalmente ocurre, personal de Tránsito Municipal realizaba un control de alcoholemia y vial en zona del ingreso a la Arístides Villanueva.

En el marco de ese operativo, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta VW Amarok, dominio AF321ZK, que manejaba Soto.

El control de alcoholemia arrojó resultado positivo y por ende la policía ordenó la aprehensión del conductor. Además la camioneta quedó secuestrada.

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