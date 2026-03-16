Mendoza conmemora el día del Síndrome de Down con fútbol inclusivo y un mural solidario.

El deporte y el arte se abrazan en Mendoza para derribar prejuicios. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down , la Ciudad de Mendoza presenta la segunda edición de “Un gol por la inclusión” , una propuesta que busca visibilizar la diversidad y promover la convivencia a través del encuentro en el espacio público.

La propuesta será este viernes 20 de marzo , de 9.30 a 13, en el sector del Escudo Provincial de la Plaza Independencia . Organizada en conjunto con las fundaciones Empate Mendoza, ADOM, APANDO y el Club de Leones , la jornada invita a vecinos, turistas y familias a sumarse a una mañana de concientización y alegría.

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El corazón del evento será un campeonato de fútbol inclusivo con la participación de cuatro equipos mixtos. En la cancha se encontrarán miembros de organizaciones sociales que trabajan diariamente por la inclusión, junto a periodistas, comunicadores y representantes de comercios locales.

Síndrome de Down: este viernes se realizará una actividad que fusionará el deporte y la solidaridad.

Más allá del resultado deportivo, el objetivo es fortalecer el programa municipal “Ciudad en Movimiento” , consolidando los parques y plazas como ámbitos de encuentro intergeneracional.

Siguiendo la tradición mundial, se invita a los asistentes a concurrir con medias disparejas, el símbolo que representa la belleza de la singularidad genética y la importancia de aceptar las diferencias.

medias disparejas sindrome de down Se invita a los asistentes a concurrir con medias disparejas, el símbolo que representa la importancia de aceptar las diferencias.

Arte para transformar realidades

La conmemoración se extenderá al sábado 21 de marzo -fecha oficial de la efeméride establecida por la ONU- con una intervención artística en la institución Don Orione. Allí, junto a los chicos de Mendonarte, se realizará un mural colectivo que busca dejar un testimonio visual del compromiso de la comunidad de Empate Mendoza con la inclusión.

En paralelo, se mantiene activa una campaña de colecta de materiales de arte para equipar nuevos talleres. Se reciben:

Crayones, lápices de colores y fibras.

Tijeras, plasticolas y pinturas (Sintex).

Cualquier material que despierte la creatividad de los niños.

Las donaciones pueden acercarse a las canchas del Cubo los miércoles y viernes de 17 a 18, o coordinarse mediante mensaje privado a la fundación @empatemendoza. Lo recaudado no solo servirá para los talleres locales, sino que llegará también a los merenderos que asiste el proyecto Mendonarte.

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El Síndrome de Down es una condición genética causada por la existencia de un cromosoma extra en el par 21 (trisomía 21). Por ello, la ONU eligió el día 21 del mes 3 para su conmemoración. En Mendoza, esta fecha se vive como una oportunidad para recordar que cada persona es singular, con habilidades y sueños únicos que merecen ser celebrados y respetados por toda la sociedad.