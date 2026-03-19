Fuerte explosión en una escuela de Mendoza generó alarma y evacuación de los estudiantes

Una fuerte explosión se registró durante la tarde de este jueves al colegio Norbridge, ubicado en calle Barcala 471 de Ciudad. El suceso obligó a evacuar de inmediato a todos los alumnos, docentes y personal del establecimiento.
La explosión ocurrió en el colegio Norbridge, en Ciudad. Un operativo se desplegó rápidamente en la zona y lograron controlar la situación.
Una fuerte explosión se registró durante la tarde de este jueves al colegio Norbridge, ubicado en calle Barcala 471 de Ciudad. El suceso obligó a evacuar de inmediato a todos los alumnos, docentes y personal del establecimiento.
Según informaron fuentes policiales, el estallido se originó en el sector de medidores eléctricos, en medio de la jornada escolar, lo que generó momentos de tensión y preocupación.
El episodio ocurrió pasadas las 14, cuando un desperfecto en el sistema eléctrico provocó la detonación de los medidores eléctricos.
Ante la situación, las autoridades del colegio activaron rápidamente el protocolo de evacuación, lo que permitió que todos los estudiantes salieran del edificio de manera ordenada y sin inconvenientes.
A pesar de la magnitud del estallido, no se registraron personas heridas, lo que llevó tranquilidad a las familias. En el lugar trabajó personal policial, que quedó a cargo de la seguridad del sector, junto con distintos servicios de emergencia.
Además, se aguardaba la intervención de técnicos de la empresa de energía para inspeccionar las instalaciones y determinar el origen exacto de la falla. Con el correr de los minutos, la situación fue controlada y no pasó a mayores.