Fuerte explosión en una escuela de Mendoza generó alarma y evacuación de los estudiantes

Una fuerte explosión se registró durante la tarde de este jueves al colegio Norbridge , ubicado en calle Barcala 471 de Ciudad . El suceso obligó a evacuar de inmediato a todos los alumnos, docentes y personal del establecimiento.

Según informaron fuentes policiales, el estallido se originó en el sector de medidores eléctricos , en medio de la jornada escolar, lo que generó momentos de tensión y preocupación.

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El episodio ocurrió pasadas las 14 , cuando un desperfecto en el sistema eléctrico provocó la detonación de los medidores eléctricos.

Ante la situación, las autoridades del colegio activaron rápidamente el protocolo de evacuación , lo que permitió que todos los estudiantes salieran del edificio de manera ordenada y sin inconvenientes .

A pesar de la magnitud del estallido, no se registraron personas heridas, lo que llevó tranquilidad a las familias - Ilustrativa

A pesar de la magnitud del estallido, no se registraron personas heridas, lo que llevó tranquilidad a las familias. En el lugar trabajó personal policial, que quedó a cargo de la seguridad del sector, junto con distintos servicios de emergencia.

Además, se aguardaba la intervención de técnicos de la empresa de energía para inspeccionar las instalaciones y determinar el origen exacto de la falla. Con el correr de los minutos, la situación fue controlada y no pasó a mayores.