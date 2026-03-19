19 de marzo de 2026
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Sitio Andino
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Fuerte explosión en una escuela de Mendoza generó alarma y evacuación de los estudiantes

La explosión ocurrió en el colegio Norbridge, en Ciudad. Un operativo se desplegó rápidamente en la zona y lograron controlar la situación.

El estallido se produjo en medio de la jornada escolar

El estallido se produjo en medio de la jornada escolar

Foto: Colegio Norbridge
Por Sitio Andino Policiales

Una fuerte explosión se registró durante la tarde de este jueves al colegio Norbridge, ubicado en calle Barcala 471 de Ciudad. El suceso obligó a evacuar de inmediato a todos los alumnos, docentes y personal del establecimiento.

Según informaron fuentes policiales, el estallido se originó en el sector de medidores eléctricos, en medio de la jornada escolar, lo que generó momentos de tensión y preocupación.

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El episodio ocurrió pasadas las 14, cuando un desperfecto en el sistema eléctrico provocó la detonación de los medidores eléctricos.

Policía de Mendoza, móvil policial, operativo, robo, control, homicidio, secuestro
A pesar de la magnitud del estallido, no se registraron personas heridas, lo que llevó tranquilidad a las familias - Ilustrativa

A pesar de la magnitud del estallido, no se registraron personas heridas, lo que llevó tranquilidad a las familias - Ilustrativa

Ante la situación, las autoridades del colegio activaron rápidamente el protocolo de evacuación, lo que permitió que todos los estudiantes salieran del edificio de manera ordenada y sin inconvenientes.

A pesar de la magnitud del estallido, no se registraron personas heridas, lo que llevó tranquilidad a las familias. En el lugar trabajó personal policial, que quedó a cargo de la seguridad del sector, junto con distintos servicios de emergencia.

Además, se aguardaba la intervención de técnicos de la empresa de energía para inspeccionar las instalaciones y determinar el origen exacto de la falla. Con el correr de los minutos, la situación fue controlada y no pasó a mayores.

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