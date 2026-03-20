20 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Malargüe

El Gobierno autorizó a Malargüe a endeudarse: por cuánto dinero y a qué se destinará

El Gobierno de Mendoza avaló un pedido de la Municipalidad de Malargüe para tomar un crédito con el Banco Nación. Los detalles.

El Gobierno autorizó a Malargüe a endeudarse: por cuánto dinero y a qué se destinará.

El Gobierno autorizó a Malargüe a endeudarse: por cuánto dinero y a qué se destinará.

CLAUDIO ALTAMIRANO
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza autorizó a la Municipalidad de Malargüe a tomar un crédito por $2.400 millones con el Banco de la Nación Argentina. La medida fue oficializada a través del decreto 536 publicado este viernes en el Boletín Oficial. Qué destino le dará el municipio al préstamo.

La Provincia le aprobó al intendente Celso Jaque un endeudamiento con dicha entidad financiera. Previamente, la comuna había aprobado el crédito mediante el decreto 152/2026, donde también se aprobaron las condiciones financieras, incluyendo plazos, tasas de interés, sistema de amortización y garantías. La operatoria fue ratificada por el Concejo Deliberante, que luego fue promulgada por el municipio mediante el decreto 160/26.

Lee además
Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 20 de marzo
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 19 de marzo.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 19 de marzo

Entre estas las condiciones del préstamo se dispuso la cesión en garantía de los recursos de coparticipación provincial. En ese caso, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia quedará facultado para ejecutar dichas retenciones y transferir los montos adeudados al banco.

Para qué se endeudara el municipio de Malargüe

En el decreto se señala también que la autorización otorgada se encuentra sujeta al cumplimiento de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal (N° 25.917), que exige la intervención del Ministerio del Interior y del Ministerio de Economía de la Nación para evaluar y validar este tipo de operaciones de endeudamiento municipal. La Provincia, por su parte, avaló el pedido de la comuna, como ha ocurrido en otras oportunidades con otros intendentes.

La resolución explica que el crédito fue autorizado por un monto de $2.400 millones, con destino a obras de infraestructura. El financiamiento se enmarca dentro del presupuesto municipal vigente y contempla la posibilidad de modificar el destino de los fondos, siempre que se ajuste a los lineamientos permitidos.

Malargüe, municipalidad .jpg
Municipalidad de Malargüe.

Municipalidad de Malargüe.

Condiciones financieras

El crédito autorizado a la Municipalidad de Malargüe prevé un esquema de desembolsos escalonados, con un máximo de diez entregas de fondos. Cada uno de estos contará con su propio cronograma de devolución. El plazo total del financiamiento es de 60 meses, contados a partir de cada desembolso.

Además, se establece un período de gracia de seis meses, durante el cual el municipio no deberá amortizar capital, aunque sí deberá afrontar el pago de intereses desde el inicio. A partir del séptimo mes comenzará la devolución del capital, mediante 54 cuotas mensuales y consecutivas bajo el sistema de amortización "alemán", lo que implica pagos de capital constantes y una carga de intereses decreciente.

En cuanto al costo del préstamo, durante el primer año se aplicará una tasa de interés fija del 40% nominal anual. Desde el segundo año y hasta la finalización del crédito, la tasa pasará a ser variable y se calculará en base a la TAMAR privada (la tasa mayorista de referencia que publica el Banco Central) más 600 puntos básicos (un adicional del 6%). De este modo, el costo financiero quedará sujeto a la evolución de las condiciones del mercado.

pedido_308867_19032026

Temas
Seguí leyendo

Ganó una camioneta y la devolvió: el gesto que ahora reconoce la Legislatura de Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 18 de marzo

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

Vecinos héroes de Malargüe rescataron a un joven y evitaron una tragedia en un incendio

El futuro del Paso Pehuenche se debatirá en el Gran Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 17 de marzo

Puesteros rescataron un camión que quedó atrapado en la arena de Malargüe

Suspenden por Zonda las clases en los turnos vespertirno y nocturno de este departamento de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Un nuevo aniversario en Argentina: seis años del confinamiento por COVID-19 video

Crónica de un país en pausa: el 20 de marzo que cambió la historia reciente

Las Más Leídas

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: desde qué hora no se podrá circular

El Gobierno de Mendoza explicó cómo se implementará el peaje en una ruta clave entre el Sur y el Este.

Qué ruta está por inaugurarse y tendrá peaje en Mendoza

Los hechos ocurrieron en el Club Alemán de Mendoza. 

Las jugadoras de hockey acusadas de abuso sexual, cada vez más complicadas

La DGE apuesta al incentivo económico para garantizar docentes en las materias más complejas. Imagen creada con IA

La DGE ofrece becas para formar docentes en materias críticas

El Gobierno de Mendoza refuerza el control del pago del boleto y destaca el impacto de los molinetes.

Qué efectos generó la instalación de paradores inteligentes en las estaciones del Metrotranvía