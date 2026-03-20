El Gobierno autorizó a Malargüe a endeudarse: por cuánto dinero y a qué se destinará.

El Gobierno de Mendoza autorizó a la Municipalidad de Malargüe a tomar un crédito por $2.400 millones con el Banco de la Nación Argentina . La medida fue oficializada a través del decreto 536 publicado este viernes en el Boletín Oficial. Qué destino le dará el municipio al préstamo.

La Provincia le aprobó al intendente Celso Jaque un endeudamiento con dicha entidad financiera. Previamente, la comuna había aprobado el crédito mediante el decreto 152/2026, donde también se aprobaron las condiciones financieras, incluyendo plazos, tasas de interés, sistema de amortización y garantías. La operatoria fue ratificada por el Concejo Deliberante, que luego fue promulgada por el municipio mediante el decreto 160/26.

Entre estas las condiciones del préstamo se dispuso la cesión en garantía de los recursos de coparticipación provincial . En ese caso, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia quedará facultado para ejecutar dichas retenciones y transferir los montos adeudados al banco.

En el decreto se señala también que la autorización otorgada se encuentra sujeta al cumplimiento de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal (N° 25.917), que exige la intervención del Ministerio del Interior y del Ministerio de Economía de la Nación para evaluar y validar este tipo de operaciones de endeudamiento municipal. La Provincia, por su parte, avaló el pedido de la comuna, como ha ocurrido en otras oportunidades con otros intendentes .

La resolución explica que el crédito fue autorizado por un monto de $2.400 millones, con destino a obras de infraestructura. El financiamiento se enmarca dentro del presupuesto municipal vigente y contempla la posibilidad de modificar el destino de los fondos, siempre que se ajuste a los lineamientos permitidos.

Malargüe, municipalidad .jpg Municipalidad de Malargüe. Foto: Yemel Fil

Condiciones financieras

El crédito autorizado a la Municipalidad de Malargüe prevé un esquema de desembolsos escalonados, con un máximo de diez entregas de fondos. Cada uno de estos contará con su propio cronograma de devolución. El plazo total del financiamiento es de 60 meses, contados a partir de cada desembolso.

Además, se establece un período de gracia de seis meses, durante el cual el municipio no deberá amortizar capital, aunque sí deberá afrontar el pago de intereses desde el inicio. A partir del séptimo mes comenzará la devolución del capital, mediante 54 cuotas mensuales y consecutivas bajo el sistema de amortización "alemán", lo que implica pagos de capital constantes y una carga de intereses decreciente.

En cuanto al costo del préstamo, durante el primer año se aplicará una tasa de interés fija del 40% nominal anual. Desde el segundo año y hasta la finalización del crédito, la tasa pasará a ser variable y se calculará en base a la TAMAR privada (la tasa mayorista de referencia que publica el Banco Central) más 600 puntos básicos (un adicional del 6%). De este modo, el costo financiero quedará sujeto a la evolución de las condiciones del mercado.