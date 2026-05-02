2 de mayo de 2026
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Malargüe

Crece la imprudencia al volante en Malargüe durante los fines de semana con más alcoholemia y exceso de velocidad

Crece la alcoholemia positiva en Malargüe y preocupa la reiteración de infracciones, la mayoría durante sábados, domingos y feriados.

Alcohol al volante, un tema transversal en el tiempo.

Alcohol al volante, un tema transversal en el tiempo.

 Por Claudio Altamirano

Durante los fines de semana se incrementan los casos de alcoholemia positiva en Malargüe, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada. La situación preocupa por el riesgo que implica para peatones y conductores, en un contexto donde también persisten excesos de velocidad pese a controles y campañas preventivas.

En los últimos meses, los operativos policiales vienen detectando un patrón reiterado, conductores que circulan bajo los efectos del alcohol en distintos momentos del día, aunque con mayor frecuencia durante la madrugada. No obstante, también se han registrado numerosos casos en las primeras horas de la noche e incluso durante la mañana, algunos de ellos con siniestros viales como consecuencia.

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A esto se suma otro factor que preocupa, la persistencia de automovilistas que circulan a elevadas velocidades en distintas arterias de la ciudad, incluyendo avenidas principales. Esto ocurre pese a la presencia de controles policiales, señalización adecuada y reiteradas campañas de concientización que buscan reducir la siniestralidad vial.

Un caso reciente ilustra esta problemática. Según informaron fuentes oficiales, cerca de las 2 de la madrugada de este sábado, efectivos de la Comisaría 24 Malargüe de la Policía de Mendoza, detectaron a un conductor en estado de ebriedad en la intersección de calles Ingeniero Barrera y Sargento Host, al suroeste de la ciudad.

El infractor, un hombre de 32 años, se desplazaba en una camioneta Peugeot 504 cuando fue interceptado en el marco de un operativo de control e identificación de vehículos y personas. Al practicarle el dosaje de alcohol en sangre, el resultado fue de 1,42 gramos por litro, muy por encima del límite permitido, prácticamente el triple.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a labrar el acta correspondiente y dar inicio al proceso contravencional, conforme a lo establecido por la normativa vigente en Mendoza.

Peligro de alcohol al volante

Cabe recordar que en la provincia rige la Ley de Tránsito de Mendoza prevé severas sanciones para quienes incumplen la norma. Entre ellas se contemplan multas económicas, retención de la licencia de conducir, inhabilitación para manejar e incluso el secuestro del vehículo o aprehensión, dependiendo de la gravedad del caso.

En este escenario, las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la responsabilidad individual al volante. Conducir bajo los efectos del alcohol no solo constituye una infracción, sino una conducta que pone en riesgo la propia vida y la de terceros. La reiteración de estos hechos durante los fines de semana refuerza la urgencia de un cambio de conducta sostenido en el tiempo.

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