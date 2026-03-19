El Gobierno de Mendoza refuerza el control del pago del boleto y destaca el impacto de los molinetes.

El Gobierno de Mendoza busca reforzar el control del pago del boleto en el transporte público para reducir la evasión y mejorar la recaudación del sistema Mendotran . Desde la Subsecretaría de Transporte indicaron que la instalación de los paradores inteligentes en el Metrotranvía ya muestra resultados concretos. En los próximos meses los colectivos deberán reubicar las máquinas validadoras .

El Ejecutivo destina partidas millonarias al sostenimiento del sistema en un esquema de financiamiento que incluye aportes nacionales (tarifa social) e ingresos por el cobro del pasaje . Para fortalecer este último, se encaró la implementación de medidas para mejorar los mecanismos de control.

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Una de esas herramientas es la colocación de molinetes en las estaciones del Metrotranvía, lo que significado una inversión millonaria, que comenzó en la segunda parte del año pasado. Luis Borrego , subsecretario de Transporte, afirmó a Sitio Andino que la instalación de los paradores inteligentes generó que la recaudación por pago del boleto aumentara en un 20% . Hasta el momento se instalaron 16 de los 25 previstos.

Según el funcionario, esa tecnología no solo impacta en los ingresos a las arcas provinciales, sino también en la dinámica del servicio . "Mejora el pago pero también ha hecho más ágil y rápida la subida a las duplas , ya que los pasajeros deben pagar previamente el boleto para ingresar a la estación ", señaló, además de destacar que brinda mayor seguridad al ser un espacio al que solo pueden ingresar quienes van a utilizar el Metrotranvía .

La nueva medida que deberán cumplir las empresas de colectivos

A esto se sumó una nueva medida que apunta al control del pago del boleto por parte de los choferes y a la agilización del ascenso a los colectivos. El Gobierno dispuso que las máquinas validadoras deberán ubicarse en la parte delantera de los vehículos, a la vista del conductor.

Hay unidades que ya las tienen instaladas en ese sector, pero muchas no. Es por eso que el Ejecutivo obligó a las empresas a reubicarlas en un plazo de 90 días. Borrego sostuvo que este cambio busca ordenar el flujo de pasajeros y fortalecer la supervisión del pago.

Estación de carga de GNC, ANDESMAR, mendotran, sube.jpg Las máquinas validadoras ya no podrán estar detrás del chofer. Foto: Yemel Fil

“Vimos que detrás del chofer no era el mejor lugar para las máquinas”, afirmó el Subsecretario, quien remarcó que esto servirá para evitar que usuarios evadan el pago, validar cargas y renovar beneficios de manera más eficiente por parte de los conductores.

La medida fue acordada con la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam), que nuclea a las compañías concesionarias del servicio, y estuvieron de acuerdo, aseguró Borrego.

A su vez, el Gobierno busca facilitar la supervisión por parte del conductor ante posibles errores técnicos. Dichas máquinas funcionan como terminales de validación que permiten acreditar beneficios y cargas en la tarjeta SUBE. También posibilitan el pago con débito o crédito, QR, NFC y billeteras virtuales.