El transporte público en Mendoza: cifras millonarias y un debate constante

El Gobierno de Mendoza destina cada año cifras millonarias al sostenimiento del sistema de transporte público , con partidas que vienen en aumento desde que el Ejecutivo nacional decidió eliminar los subsidios a las provincias . Este esquema de financiamiento genera un debate político constante. Cuánto dinero se destina a las empresas y cómo será la próxima suba en el precio del boleto .

El gobernador Alfredo Cornejo -como también sucedió durante la gestión de Rodolfo Suarez - tomó la postura de garantizar la continuidad del servicio subsidiando parte de la tarifa que pagan los usuarios ante la ausencia de aportes por parte de Nación. Lo hace a través del Fondo Compensador del Transporte , establecido en el artículo 20 de la Ley de Movilidad Provincial para "equilibrar económicamente el sistema cuando éste así lo requiera".

A RECALCULAR A tener en cuenta: el boleto de micro volverá a aumentar en Mendoza

Durante la presidencia de Alberto Fernández , Mendoza registró atrasos en los envíos de los fondos nacionales, pero fue desde prácticamente la asunción de Javier Milei que las provincias recibieron un fuerte impacto en sus economías cuando el libertario decidió sacarles los subsidios al transporte . En Mendoza esto se tradujo en un mayor esfuerzo presupuestario .

Este año , en el Presupuesto, el Gobierno destinó al Fondo Compensador unos $235.000 millones , cifra que está habilitado a incrementar según la disponibilidad financiera y las variables económicas como la inflación, tal como sucedió días atrás. A través del decreto 2779, el Estado provincial reasignó partidas por más de $4.229 millones .

7 de octubre, nuevas unidades a GNC del transporte público de pasajeros, terminal de omnibus, micros, bondis, terminal, alfredo cornejo, natalio mema Presentación de nuevos colectivos de GNC. Foto: Yemel Fil

El objetivo fue “equilibrar económicamente el sistema” y "garantizar la prestación del servicio de Mendotran", dice el texto de la norma firmada por Cornejo; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

Cuánto se destinará en 2026

Según el Presupuesto 2026, se asignarán unos $356.250 millones al sostenimiento del sistema de transporte público. De ese monto, $292.000 millones corresponderán a subsidios provinciales que corresponden al Fondo Compensador.

El resto de los recursos, unos $64.250 millones, ingresará por la recaudación del boleto y por los aportes nacionales vinculados a la Tarifa Social Federal de la SUBE, que contempla descuentos en el pasaje para determinados grupos sociales.

En cuanto a la distribución de los recursos, el esquema previsto para 2026 presenta cambios respecto de 2025. Mientras que este año el 34,5% de los fondos se destinó al transporte de media y larga distancia, para el próximo ejercicio ese porcentaje aumentará al 40%, lo que equivale a $116.800 millones. En tanto, el sistema urbano Mendotran pasará de concentrar el 65,5% de los subsidios al 60%, lo que representa $175.200 millones.

Transporte público de pasajeros, SUBE, pasaje, boleto, colectivos, micros, parada, chofer Mendotran comenzó a funcionar en 2019. Foto: Cristian Lozano

Este esquema de financiamiento refleja el peso del aporte estatal: los usuarios cubren el 18% del costo real del servicio, mientras que el 82% restante es absorbido por subsidios provinciales, indicaron desde el Gobierno.

El precio del boleto bajo la lupa: el reclamo del sur provincial

El senador sanrafaelino Mauricio Sat presentó un proyecto de ley para establecer un precio único del boleto de colectivo con el objetivo de terminar con las diferencias que existen entre el Gran Mendoza y, especialmente, San Rafael, General Alvear y Malargüe.

La iniciativa propone que, a medida que venzan las licitaciones vigentes, se implemente de manera gradual una tarifa plana provincial. En San Rafael se paga entre un 90% y un 160% más por recorrer la misma cantidad de kilómetros, señaló Sat. Como ejemplo, un viaje de 22 kilómetros entre Luján de Cuyo y la Ciudad de Mendoza cuesta $1.000, mientras que recorrer 21 kilómetros desde Salto de las Rosas al centro de San Rafael cuesta $2.300.

Los aumentos que se vienen en 2026

El pasado 31 de octubre el gobernador Alfredo Cornejo autorizó la suba en el precio del boleto en dos tramos. El primero se aplicó el 10 de noviembre, cuando la tarifa plana pasó de $1000 a $1200, mientras que el segundo se aplicará desde el 1º de enero de 2026 y se irá a $1400.

Estación de carga de GNC, ANDESMAR, mendotran, sube.jpg En enero aumenta el precio del boleto. Foto: Yemel Fil

Desde el Gobierno señalaron que el costo real del pasaje sin subsidio provincial asciende a $2912. De esta manera, "el Estado aporta $1712 por cada viaje, manteniendo uno de los boletos más bajos del país, por debajo de jurisdicciones como Córdoba o Rosario, donde superan los $1500", indicaron.

Sin embargo, este podría no ser el único aumento del próximo en año en la tarifa del transporte público. El Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) convocó para el 29 de diciembre una audiencia pública para analizar el incremento solicitado por las empresas de colectivos urbanos, media y larga distancia, además del sistema Bicitran. Tras esto, el EMoP deberá emitir un acto administrativo donde determinará si corresponde aplicar, y en qué magnitud, un ajuste.