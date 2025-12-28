Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada

El costo de construir una casa en Mendoza depende de múltiples variables y no puede resumirse en un único número. En diálogo con Sitio Andino , Leticia Martínez, presidenta del Colegio de Arquitectos de Mendoza, explicó que el valor de referencia que se difunde corresponde a una vivienda básica de sistema tradicional , sin equipamientos especiales.

El índice de referencia correspondiente al cuarto cuatrimestre del 2025 es de $1.257.571,11 . Ahora bien, Martínez anticipó que ese valor “está hecho sobre una casa muy básica, con instalaciones mínimas, sin aire acondicionado ni calefacción”, aclaró. Se trata de un monto libre de honorarios profesionales, cargas sociales y costos de empresa constructora , por lo que funciona solo como una base orientativa.

Muy efectivo El ritual de Año Nuevo que muchos hacen para arrancar el año con todo

En términos generales, Martínez señaló que ese valor de referencia equivale a entre 700 y 800 dólares por metro cuadrado , aunque advirtió que “el valor real puede ir mucho más por encima, según la calidad, las terminaciones y las instalaciones” .

De esta manera, el valor por metro cuadrado podría trepar hasta 1.800 o 2.000 dólares , de acuerdo a lo que se busque ejecutar.

Por lo tanto, tomando como referencia el índice que publica el Colegio de Ingenieros, el valor de una casa de 100 metros cuadrados podría costar $125.757.111 (cerca de 87.000 dólares).

Sin embargo, considerando los puntos que esbozó la especialista, el costo real podría trepar más del doble.

Por qué el precio por metro cuadrado puede variar tanto

La presidenta del Colegio de Arquitectos remarcó que no existe un costo estándar, ya que cada proyecto es diferente. “Cuando vos hablás de construcción, siempre tenés que ver qué tipo de instalaciones tiene y qué tipo de terminaciones”, explicó.

Los materiales elegidos inciden de forma directa en el presupuesto: “No es lo mismo un piso de cemento alisado que un porcelanato, un mármol o una madera. Todo eso va sumando costos”, detalló. Lo mismo ocurre con los sistemas de climatización y tecnología.

Por lo tanto, el presupuesto final se define en función del diseño y las decisiones del propietario.

Qué es más barato: ¿casa tradicional o construcción en seco?

Uno de los interrogantes más frecuentes es si los sistemas alternativos, como la construcción en seco, resultan más económicos que la obra tradicional. Al respecto, Martínez explicó que la diferencia principal no siempre está en el precio, sino en el tiempo de ejecución.

“Con estos sistemas, una casa puede estar terminada en seis meses, mientras que una construcción tradicional puede llevar uno o dos años”, indicó. Sin embargo, aclaró que muchos de estos métodos utilizan estructuras metálicas, cuyos costos están atados al valor del dólar, lo que puede encarecer la obra.

“Lo que se publica es un valor de base. De ahí para arriba, el costo depende más de la calidad que del sistema en sí”, resumió.

vivienda casa construir construcción1 Las casas modulares pueden completarse en seis meses, mientras que las tradicionales pueden demorar entre uno y dos años.

Cuánto cuesta una casa prefabricada y qué tener en cuenta antes de elegir

Sobre las casas prefabricadas, Martínez remarcó que lo primero que debe garantizar cualquier vivienda es que sea sismorresistente, especialmente en una provincia como Mendoza.

Respecto a las viviendas prefabricadas livianas, señaló que no necesariamente representan un ahorro significativo por metro cuadrado. “Esas casas de madera sobre plataformas no ganan en costo por metro cuadrado”, afirmó, aunque reconoció que pueden ser una alternativa en contextos donde no hay acceso al crédito.

De hecho, de acuerdo a la Cámara Argentina de Construcción Modular e Industrializada, el costo de una vivienda modular puede variar entre 1.000 y 1.500 dólares por metro cuadrado (con IVA incluido, fabricación, transporte y montaje en terreno).

“Mientras el sistema sea seguro y esté aprobado, no hay problema. Incluso mejor si se puede hacer más eficiente y económico”, explicó, destacando que el desafío central hoy sigue siendo el acceso al financiamiento, un factor fundamental para el acceso a la vivienda.

Cómo influyen la oferta y la demanda en el costo de construir

Además de los materiales y el sistema constructivo, el precio final de una vivienda también está atravesado por la dinámica de la oferta y la demanda, especialmente en la mano de obra. “La mano de obra a veces aumenta por acuerdos formales y otras veces baja cuando el mercado está más quieto”, explicó Martínez.

En ese sentido, señaló que el nivel de actividad de la construcción se ha mantenido relativamente estable durante el año, con leves subas y bajas. “No se ha notado una caída fuerte ni un repunte marcado”, concluyó.