El ritual de Año Nuevo que muchos hacen para arrancar el año con todo Foto: web

Por Sitio Andino Lifestyle







La llegada del Año Nuevo comienza a sentirse a pocos días del cierre de 2025 y del inicio de un nuevo ciclo. Para muchas personas, este momento también está ligado a lo simbólico y energético, con la esperanza de atraer mejor suerte. En ese contexto, los rituales realizados en casa ganan protagonismo, entre ellos la costumbre de colocar una llave dentro de un vaso con lentejas.

Ritual poderoso de Año Nuevo: significado y cómo se realiza Ya sea para atraer prosperidad, dinero o incluso el amor, el ritual de la llave y las lentejas es una práctica muy extendida que en muchos hogares se realiza antes de la medianoche del 31 de diciembre. El gesto simboliza la apertura de nuevas oportunidades desde el primer día de 2026.

Desde la simbología, ambos elementos representan conceptos distintos que, al unirse, apuntan a la prosperidad económica y a los cambios positivos. Las lentejas están asociadas desde hace siglos con la abundancia y el sustento, mientras que la llave remite a la apertura de caminos y nuevas posibilidades.

Realizarlo durante el último día del año tiene un significado especial, ya que marca el cierre de una etapa y el inicio de un proceso de renovación. Según la tradición, el ritual debe llevarse a cabo con precisión minutos antes de la llegada de 2026, momento en el que las intenciones personales se enfocan en atraer dinero y oportunidades al hogar durante los primeros días del nuevo año.

Elementos para el ritual Una llave vieja o en desuso

Un vaso transparente (de vidrio o plástico)

Un puñado de lentejas secas Paso a paso del ritual Colocar las lentejas dentro del vaso. Introducir la llave en su interior. Una vez armado, concentrarse en un deseo concreto relacionado con la prosperidad, el trabajo o el dinero. Dejar el vaso en un lugar visible de la casa durante toda la noche del 31 de diciembre. El 1 de enero, desechar o guardar las lentejas y conservar la llave como amuleto de la suerte para 2026.