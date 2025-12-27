27 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Muy efectivo

El ritual de Año Nuevo que muchos hacen para arrancar el año con todo

Con pocos materiales y pasos sencillos, muchas personas realizan este simple gesto durante la noche del 31 de diciembre.

El ritual de Año Nuevo que muchos hacen para arrancar el año con todo

El ritual de Año Nuevo que muchos hacen para arrancar el año con todo

Foto: web
Por Sitio Andino Lifestyle

La llegada del Año Nuevo comienza a sentirse a pocos días del cierre de 2025 y del inicio de un nuevo ciclo. Para muchas personas, este momento también está ligado a lo simbólico y energético, con la esperanza de atraer mejor suerte. En ese contexto, los rituales realizados en casa ganan protagonismo, entre ellos la costumbre de colocar una llave dentro de un vaso con lentejas.

Ritual poderoso de Año Nuevo: significado y cómo se realiza

Ya sea para atraer prosperidad, dinero o incluso el amor, el ritual de la llave y las lentejas es una práctica muy extendida que en muchos hogares se realiza antes de la medianoche del 31 de diciembre. El gesto simboliza la apertura de nuevas oportunidades desde el primer día de 2026.

Lee además
La Ciudad refuerza controles contra la pirotecnia con más inspecciones y decomisos
Medidas

La Ciudad refuerza controles contra la pirotecnia con más inspecciones y decomisos
Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza.
Cómo recibir el 2026

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza

Desde la simbología, ambos elementos representan conceptos distintos que, al unirse, apuntan a la prosperidad económica y a los cambios positivos. Las lentejas están asociadas desde hace siglos con la abundancia y el sustento, mientras que la llave remite a la apertura de caminos y nuevas posibilidades.

Realizarlo durante el último día del año tiene un significado especial, ya que marca el cierre de una etapa y el inicio de un proceso de renovación. Según la tradición, el ritual debe llevarse a cabo con precisión minutos antes de la llegada de 2026, momento en el que las intenciones personales se enfocan en atraer dinero y oportunidades al hogar durante los primeros días del nuevo año.

Elementos para el ritual

  • Una llave vieja o en desuso
  • Un vaso transparente (de vidrio o plástico)
  • Un puñado de lentejas secas

Paso a paso del ritual

  1. Colocar las lentejas dentro del vaso.
  2. Introducir la llave en su interior.
  3. Una vez armado, concentrarse en un deseo concreto relacionado con la prosperidad, el trabajo o el dinero.
  4. Dejar el vaso en un lugar visible de la casa durante toda la noche del 31 de diciembre.
  5. El 1 de enero, desechar o guardar las lentejas y conservar la llave como amuleto de la suerte para 2026.
Temas
Seguí leyendo

Por qué limpiar la casa antes de Año Nuevo puede es una práctica poderosa de renovación y bienestar

Cuánto cuesta brindar en las fiestas: desde la sidra económica hasta los espumantes premium

Navidad y Año Nuevo: hasta qué hora permanecerá abierto el comercio en Mendoza

Sidra, la bebida popular de las fiestas: del trabajo en la finca al brindis final

Navidad y Año Nuevo: cuándo cierran y abren las estaciones de servicio de Mendoza

Navidad y Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza

Cuando las Fiestas duelen: duelo, soledad y tensiones en las cenas de fin de año

LO QUE SE LEE AHORA
La Ciudad refuerza controles contra la pirotecnia con más inspecciones y decomisos
Medidas

La Ciudad refuerza controles contra la pirotecnia con más inspecciones y decomisos

Las Más Leídas

El Instituto Provincial de la Vivienda lanzó el programa Mi Escritura, para escriturar viviendas con valores reducidos.
Sacate todas las dudas

¿Cuánto cuesta escriturar una casa del IPV?

Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados
De alto impacto

Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza.
Cómo recibir el 2026

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza

La c{amara alta sancionó otra ley clave enviada por Casa Rosada.
Congreso nacional

Inocencia Fiscal: qué es y de qué trata la otra ley de Javier Milei que sancionó el Senado

Impactante vuelco en Luján de Cuyo: conductor tenía cuatro veces el alcohol permitido
Grave

Impactante vuelco en Luján de Cuyo: conductor tenía cuatro veces el alcohol permitido