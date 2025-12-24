24 de diciembre de 2025
Navidad y Año Nuevo: hasta qué hora permanecerá abierto el comercio en Mendoza

A pesar de que gran parte de los consumidores ya se anticipó, los rezagados contarán con una ventana limitada de tiempo para las compras de Navidad.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Si bien la mayoría de los mendocinos ya realizó gran parte de las compras de Navidad, incluso, de Año Nuevo, siempre queda un grupo de rezagados que dejan todo a último momento. Para ellos, habrá una ventana limitada de tiempo en los comercios de la provincia de Mendoza.

Tras el acuerdo alcanzado entre el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las cámaras empresarias del sector, se dispuso que el cronograma de atención sufrirá modificaciones clave durante las vísperas de las fiestas. La finalidad es que los empleados mercantiles puedan terminar su jornada a tiempo para organizar sus festejos.

LYF06686 copy
Navidad y Año Nuevo: horarios de cierre

Para este miércoles 24 y el 31 de diciembre, se ha dispuesto que el cierre de las puertas de todos los establecimientos comerciales de la provincia se realice a las 14, sin excepción.

Si bien desde el gremio enfatizaron la importancia de que el público realice sus compras con antelación para evitar aglomeraciones de último momento que puedan retrasar la salida del personal, muchos quedaron rezagados y saldrán a comprar este miércoles.

23 de Diciembre de 2025, Comercios del centro, navidad, compras, ventas, regalos, vidrieras
Cierre total en feriados

Respecto a los días de festividad oficial, la normativa será estricta: el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial. Durante ambas jornadas, los comercios, supermercados y shoppings permanecerán totalmente cerrados.

