Navidad y Año Nuevo: hasta qué hora permanecerá abierto el comercio en Mendoza.

Si bien la mayoría de los mendocinos ya realizó gran parte de las compras de Navidad, incluso, de Año Nuevo, siempre queda un grupo de rezagados que dejan todo a último momento. Para ellos, habrá una ventana limitada de tiempo en los comercios de la provincia de Mendoza.
Tras el acuerdo alcanzado entre el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las cámaras empresarias del sector, se dispuso que el cronograma de atención sufrirá modificaciones clave durante las vísperas de las fiestas. La finalidad es que los empleados mercantiles puedan terminar su jornada a tiempo para organizar sus festejos.
Para este miércoles24 y el 31 de diciembre, se ha dispuesto que el cierre de las puertas de todos los establecimientos comerciales de la provincia se realice a las 14, sin excepción.
Si bien desde el gremio enfatizaron la importancia de que el público realice sus compras con antelación para evitar aglomeraciones de último momento que puedan retrasar la salida del personal, muchos quedaron rezagados y saldrán a comprar este miércoles.
Cierre total en feriados
Respecto a los días de festividad oficial, la normativa será estricta: el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial. Durante ambas jornadas, los comercios, supermercados y shoppings permanecerán totalmente cerrados.