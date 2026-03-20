A los 85 años, murió el histórico periodista Ernesto Cherquis Bialo

El periodismo argentino despide este viernes a Ernesto Cherquis Bialo , quien murió a los 85 años tras atravesar una enfermedad que se había agravado en los últimos meses.

El reconocido periodista deportivo, especializado en boxeo y referente de varias generaciones , padecía leucemia , cuadro que se había originado a partir de complicaciones de salud que él mismo había relatado tiempo atrás.

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Cherquis Bialo fue una de las plumas más influyentes del periodismo deportivo argentino , con una carrera que se extendió por más de seis décadas.

Su nombre quedó estrechamente ligado a la revista El Gráfico , donde trabajó durante más de 30 años y llegó a ser director , en una etapa considerada clave para el desarrollo del periodismo deportivo en el país.

Ernesto Cherquis Bialo, AFA 2023 Ernesto Cherquis Bialo fue vocero de la AFA durante varios años. Foto: Archivo NA

A lo largo de su carrera, se destacó por:

Su cobertura de grandes peleas de boxeo , disciplina de la que fue uno de los principales especialistas.

, disciplina de la que fue uno de los principales especialistas. Su estilo narrativo, con un lenguaje cuidado y literario , poco habitual en el rubro.

, poco habitual en el rubro. Su capacidad para contar historias humanas detrás del deporte, más allá del resultado.

Además, durante años firmó con el seudónimo “Robinson”, en homenaje al legendario boxeador Sugar Ray Robinson.

Cherquis Bialo, biógrafo de ídolos y protagonista de grandes historias

Otro de los rasgos distintivos de su carrera fue su cercanía con figuras del deporte, lo que lo llevó a convertirse en biógrafo de grandes ídolos. Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

“Mi verdadera vida” , sobre Carlos Monzón.

, sobre Carlos Monzón. “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía de Diego Armando Maradona, escrita junto a Daniel Arcucci.

También cubrió eventos históricos como peleas emblemáticas del boxeo mundial y el recordado duelo de ajedrez entre Bobby Fischer y Boris Spassky en 1972.

Embed - Ernesto Cherquis Bialo en Cada Noche

Su paso por la AFA y los medios

En 2008, su carrera tomó un giro cuando se convirtió en vocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante la presidencia de Julio Grondona.

Desde ese rol, fue la cara pública del organismo en momentos clave, destacándose por su capacidad discursiva y manejo de situaciones complejas.

Además, tuvo una extensa presencia en:

Radio , con ciclos históricos en Rivadavia y Splendid.

, con ciclos históricos en Rivadavia y Splendid. Televisión , en programas deportivos de debate.

, en programas deportivos de debate. Medios digitales, donde continuó escribiendo hasta sus últimos años.

Embed - Entrevista a Ernesto Cherquis Bialo - Leyendas

La enfermedad y sus últimos meses

En el último tiempo, Cherquis Bialo había hecho pública su situación de salud, explicando que una serie de complicaciones respiratorias derivaron en un cuadro más grave.

“La falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula y el organismo reaccionó con una leucemia”, había contado el propio periodista.

Meses atrás había logrado recuperarse parcialmente, pero su estado volvió a deteriorarse en las últimas semanas, hasta su fallecimiento este 20 de marzo.

El adiós a un “contador de historias”

Definido muchas veces como “el último de los románticos” del periodismo deportivo, Cherquis Bialo dejó una marca profunda por su estilo y su forma de narrar.

“Soy un contador de historias”, había dicho en uno de sus últimos reconocimientos públicos, una frase que sintetiza su manera de entender el oficio.

Con su muerte, se cierra una etapa del periodismo deportivo argentino, marcada por la crónica detallada, la narrativa y el vínculo directo con los protagonistas.