21 de marzo de 2026
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Síndrome de Down

Día Internacional del Síndrome de Down: origen y significado del 21 de marzo

En una fecha destinada a visibilizar y promover la inclusión, cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down.

Día Internacional del Síndrome de Down: origen y significado del 21 de marzo

Día Internacional del Síndrome de Down: origen y significado del 21 de marzo

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 21 de marzo, el mundo pone el foco en la diversidad y la inclusión con la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down. La jornada invita a reflexionar, derribar prejuicios y visibilizar una condición genética que forma parte de la riqueza humana, destacando el valor y las contribuciones de quienes la tienen.

21 de marzo: por qué se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down

La elección de la fecha no es casual, dado que el 21 de marzo (3/21) simboliza la trisomía 21, es decir, la presencia de tres cromosomas en el par 21, característica del síndrome de Down. Este detalle, simple pero significativo, resume el espíritu de la efeméride que apuesta por generar conocimiento y conciencia desde lo simbólico.

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Día Internacional del Síndrome de Down: una fecha que apuesta por la inclusión.

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La iniciativa de establecer un día internacional fue impulsada por la Federación Internacional de Síndrome de Down, con el objetivo de promover una mayor comprensión sobre esta condición. Finalmente, el 19 de diciembre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente la fecha, consolidándola como una jornada global de concientización.

¿Cuál es el significado de la efeméride?

El Día Internacional del Síndrome de Down busca dejar en claro que no se trata de una enfermedad, sino de una condición genética. Se produce cuando existe una copia extra total o parcial del cromosoma 21, lo que genera ciertas características físicas y distintos grados de discapacidad intelectual.

Más allá de lo biológico, la fecha pone el acento en los derechos, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del aporte que las personas con síndrome de Down realizan en la sociedad. La inclusión educativa, laboral y social sigue siendo uno de los principales desafíos a nivel global.

Fuente: World Down Syndrome Day

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