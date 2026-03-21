Día Internacional del Síndrome de Down: origen y significado del 21 de marzo Foto: web

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 21 de marzo, el mundo pone el foco en la diversidad y la inclusión con la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down. La jornada invita a reflexionar, derribar prejuicios y visibilizar una condición genética que forma parte de la riqueza humana, destacando el valor y las contribuciones de quienes la tienen.

21 de marzo: por qué se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down La elección de la fecha no es casual, dado que el 21 de marzo (3/21) simboliza la trisomía 21, es decir, la presencia de tres cromosomas en el par 21, característica del síndrome de Down. Este detalle, simple pero significativo, resume el espíritu de la efeméride que apuesta por generar conocimiento y conciencia desde lo simbólico.

familias, sindrome de down Día Internacional del Síndrome de Down: una fecha que apuesta por la inclusión. Foto: Archivo La iniciativa de establecer un día internacional fue impulsada por la Federación Internacional de Síndrome de Down, con el objetivo de promover una mayor comprensión sobre esta condición. Finalmente, el 19 de diciembre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente la fecha, consolidándola como una jornada global de concientización.

Desde entonces, cada año se llevan adelante campañas, actividades educativas y acciones sociales destinadas a fomentar la inclusión y el respeto por los derechos de las personas con síndrome de Down.

¿Cuál es el significado de la efeméride? El Día Internacional del Síndrome de Down busca dejar en claro que no se trata de una enfermedad, sino de una condición genética. Se produce cuando existe una copia extra total o parcial del cromosoma 21, lo que genera ciertas características físicas y distintos grados de discapacidad intelectual. Más allá de lo biológico, la fecha pone el acento en los derechos, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del aporte que las personas con síndrome de Down realizan en la sociedad. La inclusión educativa, laboral y social sigue siendo uno de los principales desafíos a nivel global. Fuente: World Down Syndrome Day