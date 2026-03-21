Baja la temperatura y vuelven las lluvias, el pronóstico del tiempo para este sábado 21 de marzo en Mendoza

Habrá precipitaciones en varias zonas de Mendoza este sábado.

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 21 de marzo una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y precipitaciones durante la mañana, aunque con mejoras progresivas hacia la tarde.

Durante gran parte del día se espera una disminución de la nubosidad, acompañada por un leve ascenso térmico, mientras que en cordillera el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con condiciones algo ventosas.

Lluvias en Mendoza este sábado 21 de marzo: a qué zonas afectarán Según el informe oficial, el día comenzará con cielo nublado en toda la provincia, afectando a la zona Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur provincial. Durante la mañana, habrá probabilidad de lluvias, especialmente en el Sur y el Valle de Uco (aunque podrían afectar a otras zonas), con una mejora paulatina hacia el mediodía en el llano.

En cuanto al viento, se prevé una circulación leve del sur durante la mañana, principalmente en la zona Este y Norte. A partir de las 11, el viento rotará al norte, manteniéndose leve y extendiéndose hasta las 23, lo que acompañará la mejora de las condiciones.

En alta montaña, la jornada comenzará con inestabilidad generalizada y probabilidad de lluvias débiles, pero mejorará hacia media mañana, aunque persistirá el cielo nublado o seminublado durante el resto del día. Las temperaturas mínimas serán de 10°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 13°C en el resto de la provincia, mientras que la máxima promedio llegará a los 21°C. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Domingo 22 de marzo: jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura , con inestabilidad hacia la noche . Se espera viento Zonda desde las 11 hasta las 20 , afectando amplias zonas de la provincia, y luego rotación al sur desde la noche. Probabilidad de lluvias débiles hacia el final del día. Máxima: 25°C | Mínima: 10–12°C .

jornada con y , con . Se espera desde las , afectando amplias zonas de la provincia, y luego desde la noche. Probabilidad de hacia el final del día. . Lunes 23 de marzo: día algo nublado y ventoso , con vientos moderados del sur rotando al noreste y poco cambio de la temperatura . Máxima: 23°C | Mínima: 13°C.

día , con rotando al noreste y . Martes 24 de marzo: se espera tiempo bueno , con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste . Máxima: 27°C | Mínima: 10°C.

se espera , con y . Miércoles 25 de marzo: jornada de tiempo estable , con descenso térmico y vientos moderados del sur . Máxima: 22°C | Mínima: 14°C.

jornada de , con y . Jueves 26 de marzo: volverá la inestabilidad, con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Máxima: 27°C | Mínima: 13°C.