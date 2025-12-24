Cuánto cuesta brindar en las fiestas: desde la sidra económica hasta los espumantes premium

Con la llegada de las fiestas de fin de año , el calendario marca un cierre y, al mismo tiempo, la promesa de nuevos comienzos . Estas celebraciones están atravesadas por los encuentros familiares , las reuniones con amigos y una mesa que simboliza unión y deseos compartidos.

En ese ritual, el brindis ocupa un lugar central: es el gesto que resume agradecimientos, proyectos y afectos, y que invita a levantar la copa para celebrar lo vivido y lo que vendrá.

En los días previos a Navidad y Año Nuevo , muchos mendocinos ultiman detalles a contrarreloj. Las góndolas de supermercados, almacenes de barrio y vinotecas se convierten en paradas obligadas para elegir las bebidas que acompañarán la medianoche. Desde opciones tradicionales hasta alternativas pensadas para todos los gustos y edades, el costo del brindis es una de las variables que más pesa a la hora de armar la lista de compras, especialmente en un contexto donde cuidar el bolsillo se vuelve clave.

Entre las alternativas más accesibles aparece la sidra , un clásico infaltable en las mesas argentinas. Las versiones económicas de 500 cc pueden encontrarse desde $1.125 , mientras que las botellas que superan los 700 cc parten desde $2.145 y, según la marca, pueden superar los $5.042 .

brindis fin de año sidra En el segmento de mayor valor aparecen los vinos espumantes y el champagne.

Para los más chicos, o para quienes prefieren opciones sin alcohol, la sidra para niños tiene precios desde $2.659, manteniendo el espíritu festivo sin resignar inclusión en el brindis. A esto se suman las gaseosas, también indispensables para los más chicos, para quienes prefieren evitar las bebidas espirituosas o para los cócteles, con precios que varían según marca, tamaño y presentación, pero que parten desde los $1.500.

Otra bebida tradicional es el Ananá Fizz o Banana Fizz, muy elegido por su sabor dulce y refrescante. En botellas de 720 cc, los valores oscilan entre $2.659 y $5.360, dependiendo de la marca. En el segmento de mayor valor aparecen los vinos espumantes y el champagne, con una amplia variedad de precios: los espumantes más económicos se consiguen desde $4.290, aunque pueden llegar a $50.000, y algunas etiquetas de renombre incluso superan los $600.000. En tanto, los champagne más accesibles se encuentran desde $24.050.

Clericó: la bebida infaltable del verano mendocino

Finalmente, hay una bebida que resume identidad, frescura y tradición: el clericó, un clásico de las fiestas en Argentina y muy presente en los hogares mendocinos durante el verano. Su preparación es sencilla: vino tinto, frutas frescas y hielo. Un Malbec sabroso y económico puede conseguirse desde $2.900.

image Clericó, la clásica bebida refrescante para el verano mendocino. Foto: web.

En cuanto a las frutas, los precios promedio por kilo en verdulerías son: naranja $1.500, banana entre $2.500 y $3.000, manzana $3.200, durazno $3.000 (o en mitades desde $1.750) y frutilla alrededor de $8.000. Con estos ingredientes, el clericó se presenta como una opción rendidora, fresca y cargada de simbolismo para un brindis que, más allá del costo, celebra el encuentro y la esperanza.