24 de diciembre de 2025
Sitio Andino
¡Chín chín!

Cuánto cuesta brindar en las fiestas: desde la sidra económica hasta los espumantes premium

Sidras, espumantes, gaseosas y clericó: un repaso por los precios del brindis en Mendoza y las opciones para celebrar las fiestas sin desbordar el presupuesto.

Fiestas 2025: el costo del brindis en Mendoza, precios y alternativas clásicas.

Fiestas 2025: el costo del brindis en Mendoza, precios y alternativas clásicas.

 Por Celeste Funes

Con la llegada de las fiestas de fin de año, el calendario marca un cierre y, al mismo tiempo, la promesa de nuevos comienzos. Estas celebraciones están atravesadas por los encuentros familiares, las reuniones con amigos y una mesa que simboliza unión y deseos compartidos.

En ese ritual, el brindis ocupa un lugar central: es el gesto que resume agradecimientos, proyectos y afectos, y que invita a levantar la copa para celebrar lo vivido y lo que vendrá.

El brindis, un ritual que no se negocia en las fiestas

En los días previos a Navidad y Año Nuevo, muchos mendocinos ultiman detalles a contrarreloj. Las góndolas de supermercados, almacenes de barrio y vinotecas se convierten en paradas obligadas para elegir las bebidas que acompañarán la medianoche. Desde opciones tradicionales hasta alternativas pensadas para todos los gustos y edades, el costo del brindis es una de las variables que más pesa a la hora de armar la lista de compras, especialmente en un contexto donde cuidar el bolsillo se vuelve clave.

Entre las alternativas más accesibles aparece la sidra, un clásico infaltable en las mesas argentinas. Las versiones económicas de 500 cc pueden encontrarse desde $1.125, mientras que las botellas que superan los 700 cc parten desde $2.145 y, según la marca, pueden superar los $5.042.

brindis fin de año sidra
Para los más chicos, o para quienes prefieren opciones sin alcohol, la sidra para niños tiene precios desde $2.659, manteniendo el espíritu festivo sin resignar inclusión en el brindis. A esto se suman las gaseosas, también indispensables para los más chicos, para quienes prefieren evitar las bebidas espirituosas o para los cócteles, con precios que varían según marca, tamaño y presentación, pero que parten desde los $1.500.

Otra bebida tradicional es el Ananá Fizz o Banana Fizz, muy elegido por su sabor dulce y refrescante. En botellas de 720 cc, los valores oscilan entre $2.659 y $5.360, dependiendo de la marca. En el segmento de mayor valor aparecen los vinos espumantes y el champagne, con una amplia variedad de precios: los espumantes más económicos se consiguen desde $4.290, aunque pueden llegar a $50.000, y algunas etiquetas de renombre incluso superan los $600.000. En tanto, los champagne más accesibles se encuentran desde $24.050.

Clericó: la bebida infaltable del verano mendocino

Finalmente, hay una bebida que resume identidad, frescura y tradición: el clericó, un clásico de las fiestas en Argentina y muy presente en los hogares mendocinos durante el verano. Su preparación es sencilla: vino tinto, frutas frescas y hielo. Un Malbec sabroso y económico puede conseguirse desde $2.900.

image
En cuanto a las frutas, los precios promedio por kilo en verdulerías son: naranja $1.500, banana entre $2.500 y $3.000, manzana $3.200, durazno $3.000 (o en mitades desde $1.750) y frutilla alrededor de $8.000. Con estos ingredientes, el clericó se presenta como una opción rendidora, fresca y cargada de simbolismo para un brindis que, más allá del costo, celebra el encuentro y la esperanza.

