14 de diciembre de 2025
Lo atacaron en patota

Conmoción en Jujuy: un adolescente fue apuñalado en una fiesta de egresados

La víctima tenía 15 años. El homicidio ocurrió en un barrio de Alto Comedero. Dos menores de 15 y 16 años quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

Un chico de 15 años murió en las últimas horas tras ser apuñalado por una patota

Un chico de 15 años murió en las últimas horas tras ser apuñalado por una patota que lo atacó a la salida de una fiesta de egresados en una vivienda de la provincia de Jujuy. Por el hecho, dos adolescentes fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, la víctima fue identificada como Juan Vanega, quien recibió varias puñaladas, una de ellas mortal. El ataque quedó registrado en el teléfono celular de un testigo. El hecho ocurrió en el barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero, y generó una profunda conmoción en la capital provincial.

El brutal ataque que conmociona a Jujuy

El crimen se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo, en la intersección de calle Pozo Cavado y avenida Intersindical. Vanega había salido de la fiesta junto a un amigo de 13 años y se dirigían a un comercio cercano para comprar bebidas alcohólicas.

En ese momento, ambos fueron interceptados por un grupo de jóvenes que, casi sin mediar palabras, los atacaron de manera brutal con un arma blanca.

Ambos fueron interceptados por un grupo de jóvenes que los atacaron de manera brutal

De acuerdo con los testigos, el adolescente recibió múltiples heridas en el cuerpo, intentó escapar, pero cayó muerto a unos 20 metros del lugar. Algunos vecinos señalaron que el ataque podría estar vinculado a "una lucha territorial entre barrios".

"Había muchísimos chicos que entraban y salían de la casa donde se hacía la fiesta, pero cuando uno fue atacado y vieron la sangre empezaron a escapar hacia distintos lugares", relató un vecino que presenció la secuencia.

Un herido y dos menores detenidos

Personal médico del SAME arribó al lugar y constató la muerte del menor. El amigo de Vanega también resultó herido producto de un puntazo, aunque se encuentra fuera de peligro.

Fueron interceptados cuando salieron a comprar bebidas alcohólicas

Tras un operativo de rastrillaje en el barrio Alto Comedero, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación lograron localizar a dos adolescentes sospechados del homicidio: un varón de 15 años y una chica de 16.

Ambos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero, en presencia de sus padres. Ante la participación de menores de edad, la fiscalía dispuso que la causa pase al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y avanzará con la imputación formal de los adolescentes detenidos.

